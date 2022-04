Ciudadanos destaca “la estabilidad y el progreso” de Torrent tras dos años en el gobierno

El portaveu de Ciutadans (Cs) Torrent, Raúl Claramonte, ha destacat “l'estabilitat i el progrés” que s'han aconseguit en aquests dos anys després de la incorporació de la formació liberal al govern de Torrent.

Per a Claramonte, “Cs va fer un pas molt important perquè hem aconseguit un equip de govern on treballem braç a braç per i per als torrentins i torrentines”. “Ho fem des de la sensatesa i l'acord, allunyant al nostre municipi dels nacionalismes i populismes”, ha subratllat.

Respecte a les àrees que Cs gestiona com són com a Mobilitat, El Vedat, Consum, OMIC i Mercats no sedentaris, ha detallat, “continuem esforçant-nos al màxim per a estar al nivell que laciutadania exigeix”. Per això, ha defensat, “estem impulsant diferents actuacions per a transformar la ciutat gràcies a fons europeus amb la finalitat d'avançar cap a un Torrent sostenible com es mereixen els veïns”.

A més, ha recalcat el regidor de Cs, “en aquests dos anys complicats de pandèmia, sempre hem fet costat als hostalers, autònoms, empreses i comerç local amb la implementació de mesures urgents econòmiques municipals”.

En aquest sentit, ha recordat Claramonte, “Torrent va ser un dels primers municipis que no va dubtar a comptar amb uns mercats ambulants segurs quan es van alçar les restriccions per a reactivar l'economia local i en l'OMIC s'ha fet una labor important per a solucionar els problemes sobrevinguts d'aquesta crisi sanitària”.

En la mateixa línia, ha explicat, “amb la nova regidoria en El Vedat, hem apostat per una Brigada Forestal Permanent per a millorar serveis en aquest pulmó verd del nostre municipi que s'ha posat en marxa des de l'any passat”.

En definitiva, ha assegurat, “gestionem amb una idea molt clara de millorar Torrent per a situar-ho a l'avantguarda de l'Agenda 20-30 i en benefici de la majoria dels veïns i veïnes”. “Sens dubte, són dos anys de molta faena i avanços que valorem molt positivament”, ha conclòs.