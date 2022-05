L'Ajuntament de Burjassot, a través de l'Agència de Promoció del Valencià (Aviva), ha convocat un any més els Premis a l'Ús del Valencià en el Comerç que, en 2022, arribaran a la seua tercera edició. L'objectiu és reconèixer la tasca de normalització del valencià que duen a terme diàriament les empreses locals, apostant i demostrant així que el valencià també és una llengua de negocis.

La convocatòria d'enguany presenta principalment dues novetats. D'una banda, es tindran en compte totes les activitats que haguen fet ús del valencià normatiu estàndard entre l'1 de juliol de 2021 i el 30 de juny de 2022. D'altra banda, es contempla per primera vegada l'ús del valencià que s'haja fet relacionat amb les Noves Tecnologies (pàgines web, vídeos, xarxes socials...), sempre en l'àmbit del comerç local.

Així mateix, poden optar als premis els comerços, serveis i empreses legalment constituïts del municipi de Burjassot que hagin fet ús del valencià en la retolació pròpia i en el material imprès. Un any més es repartiran 4.000 euros entre vuit premis (des dels 800 euros per al primer premi fins als 250 euros per al vuitè).

Les sol·licituds es podran presentar entre l'1 i el 20 de juliol de 2022 i, per a fer-ho, s'han d'emplenar els models que es trobaran a disposició pública en el tràmit corresponent de la Seu Electrònica de l'Ajuntament de Burjassot. L'extracte de la convocatòria es pot consultar en el BOP 59, de 25 de març de 2022 i el text íntegre de la convocatòria està disponible en el Portal de Transparència de l'Ajuntament, on s'especifica la documentació que s'ha d'aportar per a participar.

Per a resoldre qualsevol dubte, els comerços poden posar-se en contacte amb Aviva Burjassot, en el telèfon 666 469 273 o escrivint un correu electrònic a aviva@burjassot.es.