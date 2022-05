La juventud de La Pobla de Farnals ya está más cerca de contar con un espacio propio. Tras superar diversas dificultades, finalmente la Diputación de València ya ha anunciado que saca a licitación la Casa de la Juventud, por 181.769 euros sin IVA, con el impuesto asciende a casi 220.000 euros. Esta importante obra está financiada por la Diputación de València con 170.000 euros y por el propio remanente de tesorería de l´Ayuntamiento con 49.940 euros. Una vez se adjudique este proyecto, podrán empezar las obras en el bajo situado en la esquina entre la calle Castelló y el avenida Dr. Ortiz.

“Este proyecto estaba previsto desde los inicios de la legislatura. Cómo todo el que vivimos últimamente se alarga de forma inevitable. Hemos tenido que salvar unas cuántas incidencias, subidas de precio de última hora hasta al final realizar aportaciones definitivas con fondos propios. Un largo rosario de idas y venidas por un edificio que merece la pena. Tener un espacio para la juventud, para que puedan hacer actividades es una necesidad social tan importante como tener una casa de la cultura o un centro para los jubilados”, señala el alcalde de La Pobla, Enric Palanca.

El primer edil, sin embargo, no se arriesga a poner fecha posible de apertura, ni incluso de inicio de obras, teniendo en cuenta los problemas que están teniendo las administraciones en adjudicar ciertos proyectos que se quedan desiertos debido a la subida de todas las materias primas, dejando los precios que salen a licitación por debajo de la situación actual. “Se está dando el caso de obras y servicios de muchos ayuntamientos, diputaciones y comunidades autónomas que están quedando desiertos porque, desde que se hicieron los proyectos hasta que se licitan, los precios han subido tanto que ya no interesan. Entonces no quedaría más remedio que volver a licitar y alargar todos los plazos”, señala Palanca.

El objetivo, es que el proyecto realizado por el arquitecto local Eduardo Salom, se lleve a cabo a lo largo de todo el 2022, y que los jóvenes puedan tener ya su espacio en 2023. El ayuntamiento persigue desde hace tiempo contar con un espacio físico de referencia para el ocio juvenil, y también para la realización de talleres y reuniones, que reforzará la dinámica participativa que se ha empezado a practicar, con por ejemplo las Noches Jóvenes, actividades escogidas por ellos misma que se celebran un viernes cada mes y que acaban con una cena compartida. ”La Casa de la Juventud de La Pobla de Farnals será un lugar donde poder crecer y formarse como ciudadanos con los valores del respeto, la solidaridad, la no discriminación..., y también divertirse y pasarlo bien”, ha señalado en más de una ocasión la concejala del área Dolors Fontestad.