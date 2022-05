La música en Torrent está de celebración. La Unió Musical cumple 50 años en el ejercicio 2023 por lo que ha preparado numerosas actividades y celebraciones que han arrancado este viernes en su sede de la avenida al Vedat, 21. El homenaje durará hasta finales del año que viene.

El aniversario toma como punto de partida la figura de Mariano Puig Yago, director-fundador de la sociedad. Por ello, se ha realizado un trabajo de investigación y recopilación que ha permitido recoger en un CD los pasodobles y las obras de Puig, que se entregará en el concierto del día 18 de junio, actividad que arrancará con la conmemoración.

“Se trata de un recopilatorio con 50 pasodobles, la mayoría sin editar. Además, nosotros hemos grabado 15. Es un trabajo para regalar a los músicos y socios y entidades relacionadas con la Unió”, explica el presidente de Unió Musical de Torrent, José Plaza. “Ver todo ese trabajo en el disco va a ser muy bonito. Ver que esta dedicado a gente, ahora mayor pero que en su día fueron jóvenes, es bonito”, explica Frank de Vuyst, director artístico y titular de la banda.

Una banda joven y fuerte

La Unió Musical es un agrupación joven. El músico Mariano Puig Yago la fundó en febrero de 1973 al fusionar la centenaria Banda de Música Patronato de la Juventud Obrera y la Asociación Musical La Clásica de Torrent. Desde entonces, y hasta su fallecimiento en 1978, Puig ejerció de director. Por la banda sinfónica han pasado cuatro directores (Enrique Andreu Romero, Idilio Gimeno Martínez, Manuel Enguídanos y José María Ortí Soriano) hasta que, desde marzo de 2014 hasta la actualidad, Frank de Vuyst se hizo cargo del puesto.

De Vuyst, afincado en España desde hace 25 años, define Unió Musical como un espacio “sano” en comparación con otros pueblos. “La gente acude mucho a todo lo que se organiza. Somos un grupo muy nutrido, unos 500, preparado gracias al conservatorio de Torrent. La gente se esfuerza mucho y hay gran implicación que es fundamental en este ámbito”, se enorgullece.

Tras la incertidumbre causada por la pandemia de los dos años anteriores, vuelve poco a poco la normalidad en las actuaciones. El presidente recuerda: “Los últimos conciertos eran solo dos bandas de 70 u 80 músicos. En los conciertos estábamos divididos por las restricciones”. En la cuestión económica, reconoce que se han tenido que adaptar: “Hemos tenido dificultades económicas, pero el Ayuntamiento de Torrent nos ha ayudado”.

Por su parte, el director artístico explica que “tenía mucho miedo” de que, al retomar las actividades y reactivarlo todo, “mucha gente lo hubiera dejado”. “Tenía miedo de que a la gente le costase reengancharse a los conciertos, pero se notó que tenían ganas”, relata. Es más, a pesar de ello “la gente no lo ha dejado, solo algunos pocos, sobre todo las personas mayores”. “Al volver, me he encontrado con plena vida”, se alegra el director.

Una sinfónica galardonada

Como colofón final de la conmemoración, la banda sinfónica de la Unió participará en el Certamen Internacional de Bandas Ciudad de Valencia. “Nos hace mucha ilusión. Es un evento clásico a nivel internacional”, cuenta Plaza. Sin embargo, no es la primera vez que compiten, pues han acudido a “más de quince” desde 1991. “Hemos obtenido varios premios de segundo y tercer puesto (seis en total), pero este año queremos ganar una mención especial de la sección de honor, la más importante", expresa con ilusión el presidente. Donde sí que subieron a lo alto del podium es en el Certamen Internacional Vila de Altea en 2010, "gracias a la calidad de los músicos y la preparación que tienen".

Igualmente, la Unió Musical de Torrent es pionera a nivel nacional en organizar un curso de verano "FORUMT de Interpretación y Perfeccionamiento Musical Ciudad de Torrent", que este 2022 cumple su XXXIX edición. La sociedad está compuesta por, además de la Banda Sinfónica: Banda de Iniciación, Banda Juvenil, Orquesta de Iniciación, Orquesta Sinfónica, Coral Joven, Coral Polifónica, Big Band, cuarteto de saxos, quinteto de clarinetes, grupo de metales y grupo de percusión, que ofrecen diversos conciertos a lo largo del año.

La banda sinfónica tiene una larga lista de actividades con conciertos durante todo el año por el 50 aniversario. También prevén la visita de figuras distinguidas dentro de la música y la creación de un libro con exposición fotográfica de la historia de la banda. “Va a ser fantástico para el aprendizaje y disfrute”, concluye Frank de Vuyst.