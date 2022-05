Ràdio Sol Albal presenta el seu projecte d'una emisora local a Rafelbunyol

Els estudis de Ràdio Sol Albal varen rebre la visita de l'alcalde de Rafelbunyol Fran López, acompanyat de la regidora d'Igualtat, Comunicació i Cultura, Alicia Piquer. El primer edil d'Albal, Ramón Marí i la seua cap de Comunicació i coordinadora de la Xarxa d'Emissores Municipals Valencianes (XEMV), Pilar Moreno, els varen obrir les portes de l'emissora donat l'interès del poble de l'Horta Nord en la creació d'una ràdio local.

Segons han explicat en una entrevista conduïda per Pilar Moreno, el veí Miquel Piquer, músic professional i col·laborador de Ràdio Manises- els ha elevat la proposta que ara mediten. Per això, es posaren en contacte amb la Federació Valenciana de Municipis i Províncies (FVMP) i la XEMV, que els va proposar conèixer Ràdio Sol.

Aquets emisora és ràdio pròxima en el territori, ja consolidada i amb un model clar de ràdio de servei públic i de participació, de les més antigues de la Comunitat Valenciana. Per a Ramón Marí, l'èxit de Ràdio Sol ha estat "la professionalització del projecte; una ràdio sense professionals al front no té futur", ha remarcat. Actualment està coordinada per Anabel Pastor.

Després de conèixer les instal·lacions, Fran López va felicitar als seus responsables. Ràdio Sol compleix més de 32 anys de vida. En l'última dècada va donar un pas en la professionalització per a coordinar l'emissora. També va fer una inversió important canviant els estudis d'ubicació a unes instal·lacions més modernes al Casal Jove i que han possibilitat també la millora de la seua cobertura.

L'aposta municipal, sumada a l'abric de la FVMP, des de 2017, a les ràdios de titularitat pública adherides a la XEMV i el suport de la Generalitat Valenciana, des de la direcció general de Relacions Informatives, "han sigut claus per a la consolidació de les ràdios públiques existents i per a la motivació d'altres ajuntaments de la Comunitat o que, com Rafelbunyol, tenen intenció de crear ràdios locals als seus municipis", va destacar Pilar Moreno. "El servei de les emissores locals durant la pandèmia ha visibilitzat el nostre paper essencial, útil i necessari de servei públic", va subratllar.

L'alcalde de Rafelbunyol i la regidora Alicia Piquer varen confirmat en Ràdio Sol que la creació d'una emissora es troba en el seu full de ruta. De fet, ja tenen locals on ubicar-la, segons apunten on es troba actualment la biblioteca municipal. Per a Fran López "tots els municipis haurien de tindre un projecte de comunicació com el d'Albal i ara és el moment perfecte gràcies al suport de la FVMP, de la XEMV i de la Generalitat que aposta per la seua creació".