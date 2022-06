La ciutat de Burjassot disposa d’un nou espai que a diari convoca art, solidaritat i, sobretot, el desig d’aprendre en un món que pot millorar i ser més habitable. ¿Per què no? El local es diu "Chirimiri Arte", una xicoteta nau el timó de la qual governa l’artista Victoria Agulló. Per a la seua acabada d’estrenar aventura escollí el nom del “chirimiri” perquè, “igual que esta classe de fi plugim va calant a poc a poc en les coses”, ella vol que “l’art cale en les persones”. Chirimiri. Al seu gat també el crida així.

"Chirimiri Arte", on s’impartixen classes de dibuix i pintura tant per a adults com per a menors, també reserva un lloc important a la solidaritat. Des del mateix dia que començà a caminar li obrí les portes.

L’associació burjassotina Lloc de Vida-Buscant Alternatives –que “s’ocupa de persones migrants i nacionals, ajudant-les a trobar treball, preparant-les a tal efecte, orientant-les jurídicament, lluitant contra la violència de gènere i, en ocasions, proporcionant-los aliments”– fou la primera a acudir a Chirimiri. Allí l’oenegé està oferint al públic una recopilació de contes infantils que, amb el títol ‘La peculiar historia de Pascualete’, s’escrigué en els temps més durs de la pandèmia de coronavirus.

L’obra, l’autora de la qual és Viky Cebriá, està il·lustrada a tot color per Victoria Agulló. Els beneficis obtinguts amb la venda del relat sobre les aventures de Pascualete –“un ratolí molt actiu que té el do de parlar amb la gent”– es destinaran “íntegrament” a Lloc de Vida. Les persones interessades a col·laborar poden adquirir el llibre contactant amb l’oenegé o bé passant per Chirimiri. Es troba a un tir de pedra del pati de Sant Roc.

La gerent del nou espai d’art, Victoria Agulló, convida la ciutadania a conéixer este projecte ideat per a “contribuir a la formació de gent mamprenedora, imaginativa i solidària”. En Chirimiri també es pot trobar exposada una acurada sèrie de quadros i objectes d’artesania. Així mateix, en el local, restauren llenços, taules i mobles xicotets.