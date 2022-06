Més de 2.000 persones omplin Alboraia en la primera festa pel valencià

A la primera festa pel Valencià d'Alboraia, celebrada el passat dissabte, acudiren 2.264 persones en un esdeveniment organitzat per la plataforma per la Llengua, per tal d'afavorir el seu ensenyament i difusió.

L'acte va començar, a les 10:00 hores, a la terrassa Lumière que va acollir una jornada amb activitats culturals gratuïtes de foment del valencià, a més d'actuacions com 'El Diluvi, Ramonets i Toni de l'Hostal. La celebració, que va estar marcada per un ambient festiu, va allotjar, a més, exercicis per als xiquets, paradetes de venda de marxandatge i llibres en valencià, muixerangues i gegants.

La jove Muixeranga de València va donar el tret d'eixida a la festa amb l'acompanyament del so del tabal i la dolçaina. Al migdia, els primers a xafar l'escenari van ser Ramonets, una banda de rock en valencià dirigida al públic infantil i familiar. Més de mil persones es congregaren sobre la pista per a viure en directe la seua actuació, on "l'alegria i el ball dels xiquets van ser els grans protagonistes".

A les 14: 30 h tingué lloc el dinar: una paella popular a la qual s'apuntaren vora cent persones que pogueren gaudir de les postres com l'orxata i els fartons. Després de menjar, "el polifacètic Toni de l'Hostal amenitzà la digestió" amb les seues cançons, amb lletres picants i satíriques. L'artista de l'Alcúdia (la Ribera Alta) va interpretar els seus clàssics, com "Les putes falles" i "Himen Irregional Valencià". En l'escenari l'acompanyà l'artista Mireia Tortosa, del grup Tendur, amb qui interpretà una cançó d'homenatge al poeta Vicent Andrés Estellés.

De vesprada va ser el torn de la Colla de nanos i gegants dels xirimiters de Castelló de la Ribera, que aportaren un ambient de cercavila dins i fora del recinte. La jornada va concloure amb l'actuació d'El Diluvi; La banda de l'Alcoià, ara en plena gira pel seu sisé disc, i Present, va fer tremolar la sala Lumière presentant el seu nou repertori, però també repassant algunes de les seues icòniques tonades, com "Respira", "Alegria" i "I tu, sols tu". Acabat el concert, signaren un bon nombre de discos als seus fans.

També s'oferiren tallers i mostres de cultura tradicional per als més menuts i al voltant de l'esplanada es congregaren paradetes de venda de llibres i marxandatge per part d'associacions i entitats com les editorials Afers i El Bullent, Llibreria l'Eixam, la revista Camacuc, l'Associació Valenciana de Circ i la Jove Muixeranga de València.

L'any que ve, tornarà la festa

Després de l'èxit de la primera edició de la festa pel Valencià, la plataforma per la Llengua ja ha anunciat que el proper any tornarà a celebrar-se. La trobada s'organitzarà cada any en un lloc diferent i difondrà propostes artístiques contemporànies. Este acte naix amb el propòsit de contribuir la difusió dels grups musicals que canten en valencià entre les noves generacions, i també per a reivindicar els drets lingüístics dels valencianoparlants i la necessitat d'ampliar l'oferta cultural en la llengua.