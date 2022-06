El Ayuntamiento de Paterna ha dado la orden de que se limpien de toallitas y otros residuos el barranco de Serra y otros cauces del Parc Natural del Túria, que resultaron afectados cuando, en las lluvias de mayo, se tuvo que usar un colector como aliviadero para que no colapsara la depuradora.

Como ayer publicaba Levante-EMV, la Conselleria de Medio Ambiente considera que es responsabilidad municipal el incidente por ser la administración local la titular del colector, algo que no se ve igual desde el consistorio y otras instancias. «No obstante, vamos a limpiarlo y posteriormente ya buscaremos responsabilidades", indican fuentes municipales.

El problema se produjo porque, ante las fuertes lluvias del 3 de mayo, la red de fecales que va a parar a la depuradora de la ciudad no pudo suportar la presión y, para evitar que colapsara, se aplicó la medida prevista para estos casos: utilizar como aliviadero «un deteriorado colector» que pasa por el barranco de Serra. Por ello, todo el vertido de fecales y otros residuos que tenían que ir a parar a la depuradora, fue a este cauce y también se esparció por otros puntos del espacio natural. Más de un mes después, las toallitas siguen acumuladas en diferentes barrancos.

Ante la situación, la primera entidad en dar la alerta ha sido la Aliança per l’Emergència Climàtica de Paterna, l’Eliana y San Antonio de Benagéber ya que sus representantes avisaron al departamento técnico municipal de Paterna. No obstante, hasta ayer no se había limpiado. De forma paralela a este proceso, la Coordinadora en Defensa de los Bosques del Túria contactó con la depuradora, que depende de la Generalitat Valenciana, para reclamar una explicación.

Aunque no está clara la competencia de la limpieza (el colector es del ayuntamiento pero el vertido se realizó para que no colapsara la depuradora y además los barrancos son responsabilidad de la Confederación Hidrográfica del Júcar), el consistorio ha dado orden de limpiar toda la zona.