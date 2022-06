La mostra Ortifurama valencià’, que recull 40 anys del treball d'Antonio Ortíz "Ortifus" (1981-2021), arribarà a Torrent el pròxim 28 de juny i s'instal·larà a la sala EMAT fins al 15 de setembre. L'exposició realitza un recorregut des del seu vessant periodístic més coneguda, a través de les vinyetes del diari Levante-EMV, passant pels seus inicis com a dibuixant gràfic, els seus dissenys de monuments fallers que s'han convertit en icones i altres treballs menys coneguts, a més de la seua faceta de retratista dels personatges més influents de la societat valència.

Així ho ha presentat aquest dimecres la regidora de Cultura de Torrent, Susi Ferrer, que ha defensat que és la primera vegada que aquest gènere passa per la sala EMAT. "Aquesta obra de gran qualitat feta des d'un humor molt esmolat estarà a la disposició de torrentinos i torrentinas, així com la gent que ens visite durant aquests mesos", a excepció d'agost en què la sala estarà tancada, tal com ha explicat la edila.

Comissariada per Álvaro Pons i Daniel Tomás, per iniciativa de la Universitat de València, la mostra es va estrenar La Nau, i va tindre una programació d'activitats complementàries i visites guiades, en les quals va ser protagonista el propi Ortifus. Ara, Ortifurama es converteix en exposició itinerant i la primera ciutat per la qual passarà serà Torrent.

A més de les seues desenes de vinyetes i caricatures, el muntatge inclou els esbossos de la falla que l'artista va dissenyar per a la Expo 92 de Sevilla i que finalment no es va plantar.