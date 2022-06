El Ayuntamiento de Torrent ya tiene preparada la ordenanza municipal que regulará, de forma más detallada que la ley estatal, el uso del patinete en la ciudad. Así lo ha explicado el concejal de Movilidad del consistorio, Raúl Claramonte (Cs), este miércoles. El consistorio ha tardado más de dos años en elaborarla porque ha optado por modificar la normativa de circulación, en lugar de crear una específica, y así incorporar todos los cambios que ha traído la legislación en los últimos años.

Según Claramonte, en la ordenanza se distinguirán los dos tipos de patinete, los de tamaño pequeño y los eléctricos de mayor tamaño. Estos segundos deberán circular por la calzada a una velocidad máxima de 25 kilómetros por hora, o bien por los carriles bici o similares, reduciendo su paso a 15 kilómetros por hora. Tendrán prohibida la circulación en travesías y autovías, así como en aceras y espacios peatonales.

Respecto a las personas usuarias, habrán de ser mayores de 15 años o menores acompañadas de otra persona adulta. Tendrán obligación de llevar casco, timbre e iluminación. "Además, el ayuntamiento recomienda tener un seguro de responsabilidad civil por la cantidad de accidentes que hay, así como usar prendas reflectantes, aunque no podemos exigirlo porque no lo permite la ley", ha indicado Claramonte. Estos vehículos tendrán que aparcarse en espacios habilitados que se irán creando y no se permitirá su entrada en edificios municipales "como ahora ocurre en la biblioteca con el alumnado que acude a estudiar".

De forma paralela a la redacción de esta ordenanza, el consistorio está llevando a cabo una campaña de control del uso del patinete en la vía pública, basándose en las leyes superiores que ya existen, que comenzó hace 40 días ·"y no ha habido una sola jornada en la que no se impongan dos o tres multas, y hay veces que se tramitan seis o siete", ha informado el alcalde de Torrent, Jesús Ros (PSPV).

La nueva ordenanza irá acompañada también una campaña divulgativa. "Nuestro objetivo no es estar multando siempre, es concienciar a la gente del uso correcto de estos vehículos que han proliferado", ha aclarado Claramonte.