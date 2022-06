L'antic mercat municipal de Burjassot allotjà diumenge pel matí el tradicional Concert de Fi de Curs de l'Agrupació Musical Les Sitges en una trobada que, a més de la interpretació d'una acurada selecció de partitures, oferí al respectable jocs gegants i un taller d'elaboració d'instruments amb material de reciclatge per als més menuts, així com un esmorzar popular i l'animació de les xarangues Samaruc, Quatre Gats, Pintant-la, Aventa-li Fort i Borinots. Un festival.

La primera formació de Les Sitges a ocupar l'escenari foren els xiquets i les xiquetes de l'aula de Música i Moviment-Percussió a les ordes dels mestres Vicent Gimeno i Lidia Rodríguez. A continuació actuà l'Orquestra de l'Escola davall la direcció de Gloria Aleza. Completà l'audició el recital que regalaren la Prebanda i la Banda Juvenil, dirigides per José Carlos Vidal. Per la seua part, el públic posà eixes palmes que feren tremolar l'estructura de fusta de l'històric mercat. "Hi ha pedrera", s'oïa entre el respectable.

Com cada estiu, en el transcurs de la jornada i en presència de l'alcalde de Burjassot, Rafa García; el president de l'Agrupació Musical Les Sitges, Paco Piñero, juntament amb el professorat de la societat artística, procedí a l'entrega de diplomes a la "pedrera" de l'escola.

A més, durant la setmana que precedí al festival, l'Escola de Música Les Sitges acollí el cicle d'audicions fi de curs. No cal dir que l'alumnat, tant de les distintes famílies d'instruments com del cor, donà el do de pit amb la millor collita de la temporada.