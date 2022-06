Treinta y cuatro usuarios del servicio de atención domiciliaria (SAD) de Tavernes Blanques están sufriendo la reducción de días de ayuda debido a la falta de personal. Este servicio municipal lo prestan cuatro empleadas, dos de ellas tienen contrato fijo y las otras dos van sumando contrato de seis meses (3+3). Ahora mismo, se le ha acabado el contrato a una de ellas y otra ha empezado con el turno de vacaciones estivales, por lo que solo hay dos personas para atender a los 34 usuarios, y eso se traduce a la imposibilidad de ofrecer los mismos días de ayuda; así, los que tenían aprobados cinco días de servicios, se los reducen a dos o tres, y los que tenían tres a uno, según vayan viendo la necesidad de cada usuario, con el aumento de la carga de trabajo para las auxiliares.

Eso supone un grave problema para muchos de ellos, ya que estamos hablando de personas muy mayores o con diversidad funcional, con graves problemas de movilidad que necesitan ayuda simplemente para levantarse de la cama, y algunos no pueden contar con la ayuda de sus familiares.

Es el caso de uno de los usuarios que tiene atrofia muscular progresiva que le hace ir en silla de ruedas. “Tenían que haber venido el jueves, me avisaron que ya no podían venir y eso significa que no pude ducharme hasta el lunes que ya pudieron visitarme” , lamenta. También su hermana, con una docena de operaciones de espalda, ha tenido que echar mano de familiares “para que la menos pueda comprar y cocinarme algo. Siempre pasa igual, a los seis meses tiran a una empleada y volvemos a tener menos servicio”.

Ahora estamos de nuevo recogiendo otra veza ver si nos hacen caso, porque ya lo hicimos hace tres o cuatro años y no sirvió para nada”, señala otro usuario, con esclerosis múltiple.

Y es que este problema no es nuevo. La mayoría de usuarios llevan entre 8-10 años siendo atendidos y cada periodo vacaciones como verano o Navidad sufren el problema de ver reducida la asistencia. Es por eso que ya hace unos tres años, los usuarios recogieron firmas y las presentaron en el Ayuntamiento de Tavernes Banques para reclamar la atención requerida, “y no sirvió para nada. Ahora estamos de nuevo recogiendo otra veza ver si nos hacen caso”, señala otro usuario, con esclerosis múltiple. “A mi me tiene que venir a ayudar a cocinar y fregar cinco días a la semana y ahora solo vienen dos, y lo paso mal, porque mi hijo no vive aquí y no puede atenderme, y al final tengo que pagar a alguien de fuera cuando se supone que el ayuntamiento me tiene que dar servicio”, explica.

Mi madre tiene 90 años y yo ya soy mayor para levantarla, asearla, necesito ayuda y con solo dos días a la semana no es suficiente"

La hija de una usuaria de 90 años también ha presentado una queja por registro de entrada en el ayuntamiento. “Ahora solo viene tresdías, le ayudan a hacer la compra cocinar, asearla, yo soy también mayor y no puedo atenderla como es debido, necesito ayuda”, explica.

Numerosas bajas

El Ayuntamiento de Tavernes, por su parte, admite el problema de falta de personal, que achaca a los “continuos procesos selectivos por la renuncia de las personas de las bolsas. Es el servicio que más procesos selectivos de creación de bolsa se han celebrado, ya que cada vez que se realizaba la llamada a las personas candidatas, estas renunciaban y caían de la bolsa. Además, hemos llegado a celebrar hasta el contrato de la baja, de una baja, para un mismo puesto de trabajo con la consecuente desatención a los usuarios y la carga de trabajo para el departamento de personal y el resto del equipo del SAD”.

En cuanto a la limitación de hacer contratos de máximo seis meses, otro de los impedimentos, fuentes municipales afirman que se debe a la nueva reforma laboral que les impide seguir celebrando contratos de carácter social, “con lo que estamos estudiando fórmulas para mantener esos contratos sociales o buscar alternativas al servicio siempre pensando en mantener la atención al usuario”. Entre dichas alternativas, algunos usuarios temen que esté la posible externalización del servicio, algo que rechazan porque “cada día vendrá una persona diferente, y queremos tener el trato personal que tenemos ahora con gente de aquí”.

Desde el ayuntamiento defienden que actualmente el servicio no presenta lista de espera y que desde el gobierno siempre se ha velado por la buena prestación del servicio. “Es más, la alcaldesa -Mari Carmen Marco (PSOE)- tuvo que intervenir para que se siguiera prestando el servicio a diversos usuarios ante las negativas para su prestación en ciertos expedientes”.

Subvención de Diputación

El SAD es un programa básico dentro de los Servicios Sociales, que viene recogido en las bases del Contrato Programa firmado con la Diputación y que, si este no se presta en las condiciones necesarias, habrá que devolver parte de la subvención que la misma asigna al ayuntamiento, tal y como ha denunciado CCOO. En cuanto al uso de esta subvención para poder afrontar la contratación de más personal, el gobierno local, por su parte, se limita a decir que " esta competencia de carácter autonómico es de gestión voluntaria para los ayuntamientos, y el problema con las bolsas no solo nos ocurre a nosotros, pasa en más ayuntamientos".