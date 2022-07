Cuarenta años de muertes sin respuesta en las vías de Alfafar

Lamentablemente ha tenido que ser un nuevo fallecimiento, el de Vicente Aragonés hace quince días cuando cruzaba por el paso a nivel de Alfafar sin percatarse que estaban las barreras bajadas, el que ha servido para reactivar la reivindicación histórica de soterrar las vías y acabar con uno de los puntos negros ferroviarios que aún permanecen en la Comunitat Valenciana, donde han perdido la vida más de sesenta personas. Fue el alcalde de Alfafar, Juan Ramón Adsuara, el que la misma tarde del accidente mortal promovió un protesta y una recogida de firmas para soterrar las vías, campaña a la que esta semana se han sumado el resto de los municipios que forman l’Horta Sud, además de la Mancomunitat, con la intención de recoger el mayor número de apoyos en la historia de la lucha por acabar con el paso del tren.

Hace ya más de cuarenta años que se iniciaron las primeras protestas vecinales para eliminar este paso a nivel, que está situado en pleno tramo urbano y que divide en dos a la población de Alfafar, que ya supera los 21.000 habitantes. Debe ser muy frustrante para aquellos que en 1991 protagonizaron las primeras manifestaciones tras la muerte de dos jóvenes en un accidente, ver que tras casi medio siglo, todo sigue igual excepto los arrollamientos, que superan la sesentena. Una cifra que sin embargo no se sabe muy bien por qué razón no ha acabado de convencer a ninguna de las administraciones que han tenido en su mano poder eliminar el paso a nivel, tales como el Gobierno de España o Adif, que no tiene esta actuación prevista dentro de su plan 2012-2024 pero sí la eliminación de otros pasos a nivel como el de Cullera en la misma línea de Cercanías que pasa por Alfafar. Precisamente la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, tras el último fallecimiento, anunció que retomaría el asunto con el Ayuntamiento de Alfafar. No es la primera vez. Ya el alcalde alfafareño en 2014 acudió hasta Madrid para presentar de nuevo el proyecto de soterramiento de las vías tanto a Fomento como Adif. Y es que fueron los políticos los que hicieron suya la protesta que inicialmente fue vecinal. De hecho llevaran el soterramiento de las vías hasta el Congreso de los Diputados y también a les Corts Valencianes, incluso varios partidos como el PP de Zaplana recogían esta reivindicación en sus programas electorales.

Anuncio del Consell en 2001

En 2001, sin embargo, parecía que por fin los vecinos de Alfafar iban a dejar de estar divididos por las vías. La Generalitat Valenciana anunció la elaboración del Anteproyecto de soterramiento de las vías de Renfe en Alfafar, Benetússer y Sedaví, con una inversión de 9.000 millones de euros, incluso prometió que las expropiaciones comenzarías tras del verano del 2021 para que las obras se iniciarán en 2002, con un plazo de ejecución de tres años. Sin embargo, las diferencias de llevar a cabo el anteproyecto entre todas las administraciones hizo que acabara escondido en un cajón.

Algo que Alfafar, Benetússer y Sedaví no quieren que vuelva a suceder. Así, la última acción ha sido presentar alegaciones al proyecto de soterrar las vías en Valencia para que se amplíe hasta Alfafar. Para elevarla voz y que está reivindicación se escuche en Madrid, esta vez se ha conseguido aunar no solo a todos los municipios de l’Horta Sud, sino también al Ayuntamiento de València y a la Diputación de València, que públicamente han manifestado su apoyo a soterrar las vías a propuesta de la Mancomunitat de l’Horta Sud. Y en ese apoyo no hay que olvidar a los vecinos, que también contribuyen con la campaña de recogida de firmas. Alfafar confía en que el lema «la unión hace la fuerza» signifique el fin del paso del tren.