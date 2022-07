Torna el festival “Jazz Panorama” a Torrent

L’Hort de Trénor de Torrent acollirà del 22 al 24 de juliol, a partir de les 22.00 hores, una nova edició del festival Jazz Panorama, que amenitzarà les nits d'estiu amb les actuacions de grans figures del jazz, oferint al públic una àmplia varietat d'estils dins del propi gènere.

Així, la inauguració del festival tindrà lloc el divendres 22 juliol i estarà a càrrec de Ki Big band, un nou projecte en forma d'orquestra de jazz nascut a València i creat per i per a la producció de música brasilera, bolero i altres ritmes llatins. Aquesta agrupació està integrada per solistes de reconegut prestigi en el panorama com Víctor Jiménez, Peter Conolly, Paco Soler, Joan Codina, Albert Palau, Raúl García “Chocolate”, Manolo Díaz, Tony Molina, Joshua Whitley, Paul Evans o la cantant i trompetista Karol Campillo, entre altres grans artistes. A més de comptar amb la direcció artística i musical del compositor Josevi Muñoz.

La nit del dissabte 23 de juliol serà el torn de Modern Standards Supergroup, una formació el repertori de la qual ho conformen standards de jazz de grans èxits del pop actual. Aquest projecte va ser iniciat pel pianista, compositor i productor Niels Lan Doky, qui, al costat dels músics estatunidencs Randy Brecker, Billy Cobham i Linley Marthe, reviurà la vella tradició d'aquest estil.

El concert de clausura arribarà de la mà de Kiko Berenguer, un dels més brillants i expressius saxofonistes de la seua generació, amb el seu projecte Kiko Berenguer Freedom Experience, el qual reuneix la música, en format simfònic, dels seus dos últims treballs. Per a això, compta amb la valuosa col·laboració de la Unió Musical de Torrent, que enguany celebra el seu 50 aniversari, i d'un sextet de músics, tots ells sota la direcció de Jesús Santandreu. Junts oferiran un programa en el qual es donen la mà el jazz i el flamenc creant un univers de so embolicat d'emoció i caràcter, amb uns arranjaments simfònics brillants, atrevits i carregats de sensibilitat.

Les entrades estan a la venda en la taquilla de l’Auditori de Torrent, els dijous de 17 a 20h i divendres d'11 a 13h, i en el portal web de l’Auditori (www.auditoritorrent.com), així com en la taquilla de l’Hort de Trénor des d'una hora abans de cada concert.