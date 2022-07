El pleno de Almàssera ha nombrado este lunes a Vicente Lladró, Hijo Predilecto a Título Póstumo. Pero lo ha hecho sin consenso y de manera divida. Los votos de PSOE, Compromís y Cs (7) sirvieron para conceder la distinción a uno de los tres creadores del imperio de la porcelana, mientras que PP, Units per Almàssera y Unides Podem se abstuvieron, al considerar que debería haberse reconocido también a Juan y José, los otros dos hermanos de Vicente.

Tal y como sucedió hace un año, con la votación de la apertura del expediente para nombrar a Vicente Lladró hijo predilecto de Almàssera, fallecido en octubre de 2019, los seis partidos que conforman la corporación local volvieron a mostrar sus discrepancias, en esta ocasión en la votación definitiva para la concesión de la distinción. Jesús Pastor, de Ciudadanos e impulsor de la iniciativa, volvió a destacar “lo bueno, generoso y querido” que fue Vicente Lladró en el pueblo de Almàssera. También Joan Carles Jover, edil de Compromís, dijo que “es bueno no hablar de los otros hermanos”, ya que “valoramos la vida y obra de Vicente”, tratando de desligar la vida personal y humana de la meramente empresarial con sus hermanos.

En cambio, el PP se mostró muy crítico. “No tenemos nada en contra de su trayectoria, ni su calidad humana y lo que hecho por el pueblo, pero hay que tener seriedad. Nombrar a Vicente porque haya vivido en Almàssera y sus hermanos no, es injusto y discriminatorio. Los tres siempre decían que eran de Almàssera en cualquier entrevista y hay que analizar la figura de los tres hermanos, por eso nos negamos a reconocer a un hermano por encima de los otros dos. Vamos a perder la oportunidad de reconocerlos en conjunto, y si los tres recibieron el Premio Principe de Asturias, cómo Almàssera los va a diferenciar”, se preguntó el portavoz Emilio Belencoso.

Por su parte, Antonio Sánchez, de Unides Podem, también matizó que “no le quitamos mérito alguno a Vicente, pero realmente estamos cometiendo un error al dejar fuera a los otros dos hermanos. Él querría ser recordado con sus hermanos y si estuviera aquí pediría que se incluyeran”. El edil, que forma parte del equipo de gobierno, coincidió con el PP al señalar que “estamos perdiendo una oportunidad de poner en valor a los hermanos Lladró y no solo a una parte, en función de la amistad con quien y si ha estado más en el pueblo”.

Vicente Rodrigo, de Units per Almàssera, compartió parte de las tesis de PP y Unides Podem, pero fue más allá al afirmar que “vamos a distinguir que no vivir en este pueblo es sinónimo de no servir a este pueblo, y si es así debemos recapacitar los conceptos cada uno. Yo evalúo si se hace el bien o no, pero no por vivir aquí”, zanjó.

El alcalde, Ramón Puchades, afirmó que la propuesta que presentó Cs “nos pareció positiva” y defendió que se distingue “a la persona, no a la empresa”. El socialista recordó que Vicente Lladró podría llegar de China o Nueva York y “venía a dormir a Almàssera”. Así, resaltó que “nació y reposa en Almàssera”, y indicó que “sería muy bonito” que todos los grupos apoyaran el nombramiento, petición que al final solo fue respaldada por la mitad del pleno municipal.