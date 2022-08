La asociación de vecinos de unas fincas públicas, pertenecientes a la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (Evha), situadas en la calle Mariano Benlliure-Alacant, en Tavernes Blanques, protestan “preocupados” ante la falta de mantenimiento en las instalaciones de los edificios. Sin embargo, la conselleria de Vivienda ha asegurado que "los problemas han sido atendidos".

Tal y como relatan los afectados, ya en 2016 se realizaron unos estudios de los desperfectos por parte de la conselleria, con lo que se “consiguió medianamente subsanar algunos de los problemas con los que se topaban los vecinos, aunque diferentes arreglos necesarios quedaron pendientes”, han explicado desde la agrupación.

Así, a día de hoy una de las fachadas interiores de las fincas cuenta con “una grave grieta”, tal y como la califica el ayuntamiento del municipio, según los vecinos afectados. Asimismo, como han señalado desde la asociación, el patio de los edificios cuenta con diferentes “agujeros y socavones de gran profundidad, que suponen un peligro para los niños, por lo que provisionalmente los cubrimos con macetas grandes para evitar accidentes”, han detallado.

Los vecinos también denuncian que muchas de las alcantarillas se encuentran rotas y que aún cuentan con cubas y calderas elaboradas con amianto, “lo que nos preocupa porque se trata de un material cancerígeno. Por ello, la conselleria nos prometió quitarlas, pero todavía siguen en las terrazas”, han protestado.

Sin embargo, estas no son las únicas dificultades con las que se topan los vecinos de la finca y es que, tal y como han afirmado, “uno de los pisos se encuentra ocupado. No entendemos que las viviendas se arreglen y se les pongan alarmas, para que después suceda esto, cuando, además, hay personas como una madre joven que sufrió violencia machista a la que no se le otorga una casa. Llevamos años luchando por ofrecerle una vivienda, sin obtener respuesta”.

A raíz de los diferentes problemas denunciados “hemos tratado de ponernos en contacto con la conselleria a través de diferentes vías, pero ni siquiera nos cogen el teléfono”, han añadido desde la asociación.

No obstante, desde la conselleria, han asegurado que “todas las quejas presentadas han sido atendidas y reparados los desperfectos. En 2021 recibimos dos, una por una humedad en un dormitorio y otra por la rotura de la bajante general, ambas fueron reparadas”. Asimismo, en este caso han expuesto que “el problema de las grietas se presentó el 27 de julio y el 29, la empresa encargada, comenzó a trabajar en la valoración”.

Por otra parte, las mismas fuentes han querido recordar que “cualquier actuación en elementos comunes del grupo de Tavernes debe canalizarse y realizarse por la comunidad de propietarios, asumiendo Evha la parte que le corresponda, dado que se trata de un grupo con porcentajes de propiedad que oscilan entre el 50 y el 60 %”.