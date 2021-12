Una víctima de maltrato familiar espera dos años un piso público en Tavernes

«Yo con mi sueldo no puedo hacer frente a ninguna vivienda de alquiler. Mis dos hijos y yo necesitamos ayuda, a ver si nos podéis ayudar». Es el grito de auxilio de Tania, una madre de dos menores de Tavernes Blanques y víctima de violencia familiar, en busca desde hace dos años de un piso social en el que poder vivir. Ha acudido al Síndic de Greuges, que ha intercedido ante la Generalitat.

Tania relata que lleva dos años solicitando a la conselleria de Vivienda un piso de protección oficial. La chica asegura que en el edificio en el que ahora reside con su familia hay casas disponibles y no las están adjudicando. «Yo soy familia monoparental con violencia doméstica. No puedo hacer frente sola a un alquiler normal . Reúno todos los requisitos que se necesita para que me adjudiquen un hogar», asegura.

Tania explica que ha llamado en númerosas ocasiones a la Entitat Valenciana d’Habitatge i Sol (EVHA) para informarse sobre la situación de su caso y «preguntar por los motivos de que no se estén adjudicando casas y su contestación es que no hay viviendas... Esto no es verdad , ya que yo vivo en casa de mi madre ,con mis dos hijos y 4 personas más ,una de ella con la ley de dependencia, un total de 7 personas en una vivienda de 70 metros cuadrados, compartiendo cama con mis dos hijos, y en ese edificio hay al menos tres viviendas vacías, la última desde el mes de abril», revela. De hecho, alerta de que los pisos que están vacíos «están empezando a ser ocupados por diversas familias».

Tania no tiene intención de quedarse de brazos cruzados y ha presentado una queja ante el Síndic de Greuges, que ha abierto una incidencia. El defensor del pueblo valenciano ha remitido un escrito a la Conselleria de Vivienda en el que solicita conocer el estado de tramitación de la petición de vivienda de la joven, así como las circunstancias que han impedido la concesión de la vivienda demandada. Además, dada la condición social de la chica, el Síndic, pasados ya seis meses de la petición, «pide proceder a indicar de manera inmediata y con la mayor diligencia posibles un alojamiento concreto, evitando la concentración y segregación espacial de los solicitantes y garantizando la cohesión social del espacio urbano».

«Solo pido una vivienda para mí y mis dos hijos menores. Es importante para los nenes porque les está afectando psicológicamente. Después de haber vivido el infierno del tiempo con los malos tratos y ahora les toca pasar por esto. Les está afectando académicamente y están en una edad en la que necesitan su espacio para poder tener una vida, lo más normal posible», pide Tania.

Vivienda defiende que no hay casas vacías en el municipio ni en localidades próximas

La Entitat Valenciana d’Habitatge i Sol asegura que «no dispone actualmente de pisos vacíos que poder adjudicar en Tavernes Blanques, así como en municipios cercanos». Desde la EVHA puntualizan que «la única vivienda vacía» susceptible de ser adjudicada en Tavernes «no puede adjudicarse, debido a que no está en condiciones de habitabilidad y debe ser reparada». En este sentido, el departamento de vivienda pública no descarta que alguno de los pisos del bloque de Mariano Benlliure esté ocupado.

Por otra parte, la EVHA matiza que es posible que en Tavernes haya otras demandantes de vivienda y que en el caso de ser reparada o que quede alguna vacía, «se le vaya a asignar a esta persona». Y lo explican: Desde hace poco se modificó el método de adjudicación de vivienda, al cambiar el reglamento de registro de oferta y demanda. Eso quiere decir que ahora ya no se rige por un listado con orden de peticiones si no que cuando una vivienda se da de alta en el sistema (por estar reparada o quedar vacía), es un programa informático el que criba y calcula a quien le correspondería en función de condiciones sociales.