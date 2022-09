Burjassot, de la mà de l’Entitat Cultural Valenciana El Piló, visqué dissabte passat en l’auditori de la Casa de Cultura la XX edició del Festival de Folclor Valencià "El Piló"-XIV Memorial "Enric Martí". La inestabilitat meteorològica no impedí la notable afluència de públic a esta trobada que, creada amb la idea de contribuir a la conservació i difusió del patrimoni immaterial dels pobles, també constituïx una de les maneres amb la qual en els últims temps la Ciutat de les Sitges dona la benvinguda a l’autumne.

La festa, que comptà amb la presència d’una representació municipal encapçalada pel regidor de Patrimoni, Javier Naharros, començà a l’horabaixa.

Els xiquets i les xiquetes de l’Escoleta de Danses d’El Piló, al compàs del tabal i la dolçaina, encengueren la metxa. Com a societats artístiques convidades hi participaren el Grup de Ball Dansaires del Tramusser d’Almussafes (la Ribera Baixa), que pujà el teló, i, procedent de l’illa de Menorca, el Grup Folklòric Es Rebost de Maó. En tercer lloc, ocuparen l’escenari l’Escola de Tabal i Dolçaina, el Grup de Danses, la Rondalla i el Grup de Cant d’Estil de l’entitat amfitriona en una vetlada que conduí Victòria Selma, component d’El Piló, com a mestra de cerimònies.

Jotes, boleros y fandangos de geografia valenciana i balear

Les tres formacions compartiren tradicionals jotes, fandangos i boleros de la geografia valenciana i balear. “Torrauba”, “Fandango de Maó”, “Riberenca d’Almussafes”, “Bolero creuat”, “Valencianes de Corbera”, “Jota de Muro” i “Rollet de flor” són algunes de les mostres d’allò més granat del folklore que el respectable ovacionà. Com a colofó del festival, els tres grups conjuntament i bona part del públic protagonitzaren una gran ‘dansà’ davall els acords d’una jota lliure.

Els aficionats a la música i la dansa tradicionals també disfrutaren el dia anterior –divendres–, en el mateix escenari, de l’actuació que, dins de la campanya “València és música” patrocinada per la Diputació de València, oferiren les distintes seccions artístiques d’El Piló i el Grup Folklòric Es Rebost de Maó. Amb esta mostra de folklore i el posterior festival, Burjassot obria les portes a l’inexorable autumne.