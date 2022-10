Els Clavaris del Crist 20-22 i l'Associació d'Amics i Amigues del Cant de la Carxofa d'Alaquàs signen un conveni a través del qual la clavària dóna 1.000 euros a la carxofa. Aquests 1.000 euros aniran destinats a la construcció d'una estatuaper a posar en valor una de les tradicions més arrelades i que estarà col•locada pròximament en un lloc emblemàtic del poble.

Aquest mateix grup de clavaris d'Alaquàs van ser els que fa 27 anys van regalar l'actual artefacte de la Carxofa i van posar en marxa la prova de veu de l'àngel, la manera d'elegir cada angelet mitjançant el vot popular. L'objectiu és que el Cant de la Carxofa forme part, com un element singular, de la fisonomia dels carrers, a través d'aquesta estàtua, contribuint així al coneixement i posada en valor de la cultura.

Amb aquesta iniciativa els Clavaris del Crist 20-22 han volgut posar de manifest el seu compromís amb Alaquàs i amb els senyals d'identitat. Paco Pons, per part dels Clavaris del Crist 20-22 i María Alfonso per part dels Amics i Amigues del Cant de la Carxofa van posar la rúbrica, en nom dels seus respectius col•lectius, a aquesta iniciativa, exemple de col•laboració i entesa entre entitats socials d’Alaquàs.

Agraïment al poble

“Aquest acte posa fi a tres intensos anys, en els quals aquest grup de clavaris han viscut tot tipus d'experiències. Seria difícil enumerar tots els actes realitzats, en qualsevol cas els clavaris només tenen paraules d'agraïment per al poble d'Alaquàs per tot l'afecte i el suport rebut, finalitzant así la clavaria amb una gran satisfacció i amb més sentiment de pertinença i d'orgull cap al nostre poble que mai”, explica Pons.

Maria Alfonso per la seua part ha mostrat l'immens agraïment als Clavaris del Crist "per la seua contribució a la construcció d'un somni, en forma d'estàtua, que servirà perquè el Cant de la Carxofa estiga entre nosaltres i tinga més presència en les nostres vides quotidianes com a símbol de la nostra identitat com a poble”.