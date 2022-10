El comerç és un motor fundamental del municipi d'Alcàsser, mostra d'això és el balanç positiu que fa l'alcaldessa de la localitat, Eva Zamora, de la Fira Sabers i Sabors, un aparador dels establiments i els negocis de proximitat que va ser tot un èxit.

Zamora, en el Dia del Comerç Local, ha agraït "la implicació de tots els comerços del poble per fer possible una nova edició d'aquesta Fira». En aquest sentit, ha assenyalat que «des de l'Ajuntament d'Alcàsser continuarem treballant per a promoure i ajudar al nostre comerç local, perquè tenim clar que ells són un dels principals motors econòmics de la localitat".

L'edició de 2022 ha tornat a celebrar-se. Zamora ha mostrat la seua satisfacció per la "gran quantitat de persones que han omplit aquest cap de setmana la plaça del Mercat i voltants. Es tracta d'un esdeveniment que ja està consolidat al nostre poble i que, a més, serveix per a impulsar i visibilitzar el nostre comerç local".

12 comerços, 17 entitats i 15 establiments

L'ambient festiu ha sigut el gran protagonista en aquesta Fira Comercial i Gastronòmica que ha acollit actuacions musicals i espectacles itinerants, com "Big dancers" d’El Carromato, "Folkifesta" de Folkifesta, "El carrer és nostre!" d'Always Drinking Marching Band, "The Trouoers" de la Finestra Nou Circ, "Yee haw!" de la Banda, "La festa del Rei" de la Banda del Drac, "Vertical" de Brincadeira, així com l'actuació "Grup de metalls" de la SOMU d'Alcàsser.

Un total de 12 comerços i serveis, 17 entitats i associacions i 15 establiments lligats a la gastronomia han format part de l'edició d'aquest any de 'Sabers i Sabors' que, a més, ha comptat amb una fira d'artesania tradicional valenciana i una fira d'atraccions amb cavallets artesanals, jocs d'enginy, laberint musical i carrusel.

Taller de ceràmica i música

Finalment, cal destacar que, al llarg del cap de setmana, no només s'han desenvolupat tallers infantils, com un taller de ceràmica a càrrec de Dbarro ceràmica artesanal o un taller didàctic de música i moviment a càrrec de l'Escola de Música d'Alcàsser Societat Musical Santa Cecília; sinó que, a més, hi ha hagut espai per a la promoció de la campanya "La ruleta dels aliments" de l'equip mediambiental de la Diputació de València a l'estand de l'Ajuntament.