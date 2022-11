Manises se suma a la Setmana Europea de la Prevenció de Residus, la qual enguany es desenvolupa entre el 19 i el 27 de novembre i posa el focus en els tèxtils. Aquesta acció té com a objectiu organitzar arreu d’Europa accions de sensibilització sobre la prevenció de residus.

El regidor de Medi Ambient de l’Ajuntament de Manises, Rafael Mercader, ha recordat que «des de la regidoria, estem treballant per a mantindre el compromís de la població cap al reciclatge. A més volem ficar el punt de mira en la importància de reduir la quantitat de restes que produïm i apostar per un sistema sostenible de vida per a totes».

En aquest sentit, des del muncipi de l’Horta, es mantenen durant tot l’any diverses campanyes destinades no només a reduir els residus, sinó també a facilitar que els veïns i veïnes puguen fer el reciclatge del seu fem en les millors condicions.

Així, està en marxa el sistema porta a porta de recollida de cartró i paper comercial, un programa mitjançant el qual els comerços adherits poden treure el material en un horari concret perquè el camió l’arreplegue al moment, sense que s’acumule al carrer. Amb aquesta iniciativa, es facilita la recollida i s’evita que s’emplenen els contenidors normals, amb l’objectiu que puguen ser usats per la resta de la població del municipi. Per a portar a terme la recollida del cartró comercial cal avisar per telèfon prèviament a través del següent número: 900 50 27 67.

Pel que fa al reciclatge del tèxtil, s’ha de recordar que en ocasions es converteix en un problema, ja que les persones solen utilitzar bé el contenidor de roba per tirar la que està en bon estat, però pensen que quan aquesta està tacada o trencada no es pot tornar a gastar i la llancen al contenidor de restes, el de color verd. No obstant això, la roba en mal estat també es pot reutilitzar d’una altra manera, per tant s’haurien de tirar al contenidor de roba.

En Manises, aquests contenidors estan gestionats per una organització sense ànim de lucre. Aquesta organització revisa la roba, les sabates i els accessoris que han recollit i, el que es pot gastar, es llava i es ven en botigues de segona mà. La resta es tracta i es destina a confeccionar altres materials com draps o catifes.

La Setmana Europea de la Prevenció de Residus rep el suport del programa LIFE+ de la Comissió Europea i, entre les seues accions, es troba donar a conéixer estratègies de reducció de residus i la política de la Unió Europea i dels seus Estats membres en aquesta matèria.

Igualment pretén fomentar accions sostenibles per reduir els residus arreu d’Europa i fer públiques les tasques dutes a terme pels diversos actors, mitjançant exemples concrets de reducció de residus. Amb totes aquestes intervencions, es busca canviar el comportament quotidià dels europeus tant quant el consum com a la producció per aconseguir una economia més sostenible i reduir la quantitat de residus.