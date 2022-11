La Policía Nacional Paterna ha detenido este viernes por la tarde a una mujer por la presunta agresión que se produjo el miércoles a la doctora del centro de salud del Clot de Joan, por parte de la acompañante de un paciente, un hecho que ha provocado una fuerte repulsa social.

Según fuentes oficiales, los agentes han arrestado a una vecina de 30 años y la han trasladado a la Comisaría para interrogarla, donde pasará la noche del viernes, a la espera de que este sábado por la mañana sea puesta disposición judicial.

La detenida, que según las mismas fuentes tiene antecedentes policiales, se enfrenta a una denuncia por “atentado a funcionario público” en la categoría de profesionales sanitarios. Por ello, tendrá que responder ante estas acusaciones en el juzgado este sábado.

Tal y como ha venido publicando Levante-EMV, los hechos se remontan al miércoles cuando un paciente acudió al centro de salud del Clot de Joan de Paterna acompañado por su hija. Tras explicar su problema a la doctora que le atendió, la hija del afectado exigió que le hicieran un electrocardiograma, a lo que la profesional se negó. "La patología que presentaba no tenía nada que ver, era un resfriado y al final somos nosotros quienes valoramos y decidimos qué se hace", explicaba la doctora María este viernes a este diario.

"Me cruzó la cara y ahí me levanté para recriminarle, pero se me tiró encima y empezó a pegarme más"

Según la versión de la profesional sanitaria, la respuesta provocó una reacción violenta de la acompañante, que acabó agrediéndola. "Me cruzó la cara y ahí me levanté para recriminarle, pero se me tiró encima y empezó a pegarme más, me estiró del pelo, arrancándome mucho y ahora tengo mucho dolor en las cervicales", ha narrado la facultativa.

El episodio acabó porque otra paciente que esperaba en el exterior oyó los gritos desde dentro de la consulta y abrió la puerta. La doctora comenzó a gritar pidiendo que llamaran a la Policía y la agresora abandonó la consulta.

Concentración de apoyo a la víctima

A raíz de hacerse públicos los hechos, profesionales de la Sanidad, representantes municipales y líderes asociativos se han concentrado este viernes a las puertas del centro de salud de Paterna para protestar por esta agresión y, en general, determinadas situaciones a las que se está enfrentando el sector.