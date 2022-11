La orquestra de la Societat Musical "La Primitiva" de Rafelbunyol, dirigida por Pablo Marqués Mestre ha ganyat el V Concurs CaixaBank de Orquestes celebrat en el Palau de les Arts de València en la categoria "Salvador Giner", habilitada per a agrupacions d'entre 30 i 50 músics. L'orquestra competia amb la Orquestra Tetracorde del Centre Artístic Musical Santa Cecília de Foios. És la tercera vegada en les cinc edicions celebrades que el conjunt de Rafelbunyol es fa amb el primer premi d'aquest certamen, les anteriors en 2017 i 2019. Enguany, a més, Marqués es va fer també amb el guardó a millor director.

Cada orquestra participant interpretava un repertori de dues obres de lliure elecció, però una de les dues ténia que ser obligatòriament del repertori orquestral compost entre 1750 i 1850. La duració del repertori havia d'estar entre 30 i 55 minuts per a la categoria 'Salvador Giner' i entre 45 i 70 minuts per a la categoria 'Martín i Soler' (prevista per a orquestres que tenen entre 51 i 70 músics).

Rafelbunyol va triar interpretar, per a aquesta edició, la Obertura per a corda de Witold Lutoslawski (1913-1944) i la Sinfonia número 3 en La menor Op 56 "Escocesa" de F. Mendelssohn (1807-1847)."Estem molt contents, hem fet un treball dur, sobretot després dels anys de la pandèmia. Des que vam tornar, hem estat preparant la sonoritat per al concurs i sembla que l'esforç ha valgut la pena", explica Pablo Marqués, director de l'orquestra.

Cullera guanya en la categoria "Martín i Soler"

Por otra parte, en la categoría 'Martín i Soler', prevista per a orquestres que tenen entre 51 i 70 músics van participar la Orquestra Simfònica de la Unió Musical de Llíria i la Orquestra Simfònica de la SMI Santa Cecília de Cullera, aquesta última va resultar guanyadora amb peces de Beethoven i Tchaikowsky.