Más de dos décadas convivieron los vecinos del barrio de San Ramón, en Xirivella, con Dolores Vargas “La Terremoto”, una cantante y bailaora de fama mundial, admirada a ambos lados del Atlántico, pionera del flamenco pop e intérprete del histórico ‘A-chi-li-pú’. Por este motivo, para que su legado no se pierda en el olvido, la coalición formada por Podem y Alianza Verde propone reformar la plaza del Monte de Piedad y darle el nombre de Plaza Dolores Vargas “La Terremoto”.

Nacida en Barcelona, en el barrio de Sants, la hermana de Enrique Vargas «El Príncipe Gitano» debutó a los 11 años y en 1951 grabó su primer disco, que incluía "María Mercé" y "Las chufliyas de ti-qui-tí". Años después Dolores se independizó artísticamente de su hermano y en 1960 actuó en el Show de Ed Sullivan, el programa de variedades más importante del momento. Es en aquella época cuando la saga de los Vargas hizo fortuna en EEUU, «donde fueron para una actuación de tres minutos y se quedaron un año».

“Mi madre era un torbellino, en un hotel de Nueva York llegó a romper un tacón mientras bailaba”, recuerda Loli, su única hija, afincada en Xirivella. “Ella ya conocía la Comunitat Valenciana porque estuvo dos años actuando por aquí, la llevaba el mismo promotor que a Lola Flores o Carmen Sevilla. Fue entonces cuando sufrió un accidente con un cable, se cayó en Llíria y aquello agravó su lesión de columna”.

Dolores padecía una lesión de columna vertebral tras sus muchas giras por los escenarios de España, Europa y Latinoamérica, pero su retirada llegó tras el fallecimiento de su marido, José Castellón, que también era su primo, su guitarrista y uno de sus principales compositores. “Cuando pierde a su marido mi madre decide mudarse a Xirivella siguiéndome a mí, que me viene porque mi marido es valenciano”, relata Loli desde su piso en San Ramón. “Ella vivió aquí muy sencillamente, era amiga de todo el barrio y en el ayuntamiento la querían mucho, el alcalde Michel Montaner vino a casa para que le firmase sus LPs”.

Fue cercana y admirada, tal como reconoce Ana Hernández, vecina de escalera de “La Terremoto” durante más de 20 años e impulsora de la propuesta que ahora lleva Podem Alianza Verde en campaña. “Lo hice porque muchos niños y niñas no saben que viven en el mismo sitio habitó una estrella internacional. Yo era su admiradora en la sombra. Intentaba no avasallarla porque era una persona muy mayor. Pero es verdad que se llevaba bien con todos y que una mujer de renombre mundial no tenga reconocimiento en el municipio donde vivió y está enterrada desde 2016, es para hacérselo mirar”, opina su vecina, que sugiere una posible justificación: “Ella era una mujer gitana en una sociedad racista y patriarcal”.

De este modo, la confluencia de izquierdas promete reformar la conocida como “plaza verde” de Monte Piedad, manteniendo las pistas deportivas e incorporando zonas de arbolado, para reconvertirla en Plaza Dolores Vargas "La Terremoto" a la memoria de esta vecina del barrio desde 1987 hasta su fallecimiento por leucemia en el 2016. “Es una gran noticia que se propongan estas cosas”, dice su hija, “algún concejal ya ofreció a mi madre ponerle su nombre al teatro de Xirivella. Y es de justicia. Porque Xirivella quiso mucho a mi madre y ella quiso mucho a Xirivella. Hasta que se la llevó Dios”.