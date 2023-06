La col·laboració entre les famílies i el professorat és la base del model pedagògic de la Nostra Escola Comarcal; un projecte educatiu que celebra mig segle de vida amb la implicació i participació conjunta de totes i tots a la localitat de Picassent (l’Horta). De fet, el centre va celebrar una festa molt especial per commemorar els seus 50 anys d’existència reunint a moltes persones que han format part de la seua història.

El model de la Nostra Escola Comarcal —basat en el cooperativisme, la democràcia i la participació— defensa un aprenentatge arrelat al territori però sense renunciar a formar alumnes capdavanters en l’aprenentatge d’idiomes, l’ús de les noves tecnologies i a transmetre valors a l’alumnat com el compromís, el respecte del medi ambient o aspectes socials, com l’atenció a la diversitat. Sempre amb un tractament individualitzat pensat en cada família i en cadascun dels i les alumnes.

Amb un ensenyament en valencià com a llengua vehicular però amb una aposta plurilingüe, el centre oferix el seu programa educatiu des dels tres fins als 16 anys, amb els nivells d’Educació Infantil, Primària i Secundària. Un model que, segons expliquen els seus responsables, «aposta per la diversitat cultural i social» com a centre «laic i valencianista».

L’alumnat d’un programa educatiu que vol «desenvolupar les capacitats intel·lectuals i humanes» de l’alumnat, «crear hàbits de treball i potenciar la seua sensibilitat i expressió literària o artística». Ho fan, a més a més, a través del joc i l’esport amb «esperit crític» i creativitat. Com a cooperativa, treballen també la presa de decisions col·lectives, fomentar la coeducació activa i establint un marc de convivència respectuós amb els principis de la no-violència i l’ecologia.

Escola innovadora en valencià

En l’actualitat, molts centres educatius comencen a treballar per projectes deixant llibertat a l’alumnat per desenvolupar-se d’acord amb els seus interessos. Però a la Nostra Escola Comarcal porten cinquanta anys treballant amb esta metodologia revolucionària i fomentant la transformació pedagògica.

Els projectes busquen adaptar-se al desenvolupament propi de cada alumne. A Infantil es basa en descobrir el món, les primeres relacions i el llenguatge a través dels ambients. A Primària i Secundària es busca fer significatiu l’aprenentatge i motivar l’alumnat a partir de projectes i fomentant els bons hàbits de treball i convivència.