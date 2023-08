La tradicional Volta a Peu de la Canyada vuelve este sábado, 26 de agosto, a recorrer las calles y los espacios forestales de la Vallesa tras tres años de ausencia. La prueba infantil empezará a las 18:30 horas y los niños y niñas que participen tendrán que recorrer un kilómetro. Por otra parte, la carrera absoluta, que agrupa las categorías sub 18, sub 20, sub 23, senior y veteranos A, B y C, tendrán que recorrer 6,4 kilómetros. La salida para ambas será en la plaza Puerta del Sol.

La carrera, que celebra este año su 26º edición, empezó como una iniciativa de la asociación de vecinos (A VV) del barrio tras el devastador incendio en el bosque de la Vallesa el 10 de agosto de 1994. Es por ello, que desde el año siguiente a ese trágico incidente se recuerda con un recorrido a lo largo del parque natural de La Vallesa, reconocido como parque natural desde el 2007. Este año, la carrera reunirá a 350 personas aproximadamente, a falta de conocer el número exacto de niños y niñas que participarán, que todavía pueden inscribirse de manera presencial el día del acto. Números que recuerdan a la afluencia que tenían antes de la pandemia de la covid-19. Además, esta edición será especial porque es la primera vez que se realiza desde la pandemia, lo que demuestra que “la Volta a Peu sigue viva”. Una carrera por la prevención Desde la Asociación de Vecinos de la Canyada quieren reivindicar la “prevención de incendios” y que es importante “estar alerta para que ese fatídico episodio de 1994 no vuelva a ocurrir”. “La iniciativa trata de conmemorar el incendio y hacer un llamamiento de que es necesario seguir invirtiendo en mejoras forestales. En ese sentido desde la administración se ha ido mejorando, pero no nos podemos relajar”, apuntan desde la organización. La A VV pone el foco de actuación sobre todo en zonas boscosas, pero también en zonas residenciales, donde el fuego "también puede llegar". Además, los vecinos señalan que, desde la covid-19, la gente “se acerca más a la naturaleza” por lo que es importante “no bajar la guardia, educar y proporcionar medios para la prevención”. La AVV convoca la Volta a Peu de la Canyada Asimismo, la entidad vecinal, la principal promotora de la Volta, destaca la figura de Pepe Carot, quien fue durante mucho tiempo el encargado de organizar este evento pese a todas las dificultades propias del mes de agosto. Para esta edición, la entidad vecinal de la Canyada contará con el apoyo del ayuntamiento (colaborador habitual de la carrera) y el club de atletismo Cárnicas Serrano. La zona quemada Después de 29 años del incendio en el que los habitantes de la zona se volcaron para ayudar, poco a poco se ve una regeneración natural. A esta recuperación se le suman medidas de prevención a través de bomberos, los cañones de agua del sistema SIDEINFO o los trabajos de clareo del bosque emprendidos por la coordinadora en Defensa de los Bosques del Turia, el Ayuntamiento de Paterna y la Diputación.