Queden només dos dies perquè Moncada ompli els seus carrers d’alegria, música, pirotecnia i germanor. Del 31 d’agost al 10 de setembre seran dies de festa en els quals tot el municipi es congregarà en torn un mateix objectiu: gaudir d’una celebració única i d’un programa de festes patronals que està a l’altura dels seus veïns i veïnes. «Durant dues setmanes repletes d’activitats acurtarem la distància que de vegades ens marca la rutina dels quefers quotidians, per viure la convivència i l’intercanvi social», comparteix Amparo Orts, alcaldessa de la localitat.

El tret d’eixida dels festejos de Moncada tindrà lloc el pròxim dijous, amb la tan esperada inauguració dels xiringuitos i l’emocionant presentació de la reina de les festes i la seua cort d’honor, que culminarà amb un correfoc. Des d’eixe moment, se succeiran tota classe d’actes culturals i esportius, pensats per a totes les edats i gustos. Destaquen les actuacions musicals d’orquestres com la Twister, la Panorama -la millor d’Espanya-, o la Seven Crashers; i d’artistes com Pep el «Botifarra», El Diluvi, o Parrusa, Riot, Atupa i Los Chikos del Maíz en el marc del «Moon-K Rock per la Igualtat». El concert de la Unió Musical de Moncada se celebrarà el 6 de setembre.

Les vetlades d’oci i ball continuaran també amb espectacles com «Special Night», Moncadance, la Nit de Monòlegs i de Remember, «The Hollywood» o el Festival Lia-te II Edició amb les actuacions de Rebeca, Ku Minerva, Selena Leo, Double Vision, Brisa Play Dj, Los Gemelos de Puzzle de Loca FM i LIA-TE & MXM Session.

Tampoc faltaran activitats dedicades especialment per als més joves, com les Ludo Festes, la Vesprada Jove, el cinema d’estiu, o la festa infantil amenitzada amb Pequedisco. Els majors tindran el seu homenatge el pròxim dimarts 5 de setembre, un acte que enguany protagonitzaran Pilar Boix Granell, Josefina Moreno Pérez i Antonio Company Bosch. L’endemà, l’Ajuntament de Moncada els oferirà un berenar especial i l’actuació musical «Greatest Man».

Tradició i cultura

Una part important de les festes de Moncada són els actes que mantenen viva les tradicions de la localitat. Entre elles, ressalten els sopars populars, com la Nit de l’Embolit, la d’Estellés o les paelles, el Festival Nacional de Folklore, el dia de les Calderes amb fesols i naps, la cavalcada de l’alegria, el mercat medieval o les celebracions de Moros i Cristians, amb la seua gran desfilada aquest dissabte.

Les festivitats religioses també són fonamentals. El 7 de setembre se celebrarà l’Ofrena en honor a la Mare de Déu dels Desemparats. Però, el dia gran de la verge serà el 8, que començarà amb el volteig de campanes i disparada de salves, i continuarà amb la missa major, la processó i el trasllat en cercavila. Santa Bàrbara i Sant Jaume també gaudiran del seu homenatge el 9 i el 10 de setembre, respectivament.

A més a més, Moncada és un municipi que recolza l’esport, un fet que ha quedat reflectit a la programació amb activitats com la partida de pilota valenciana professional femenina, el torneig de futbol Ricardo Alós, l’exhibició de ball esportiu, i de karate i kobudo, el trofeu de billar, el VII torneig de truc, la Volta a Peu o el III Open National de taekwondo. En els actes taurins participaran les ramaderies Victor Casaña, Fernando Machancoses i Dani Machancoses.