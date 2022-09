Chiva saca adelante el diseño del nuevo pabellón deportivo sin la esperada piscina cubierta

El pleno de Chiva ha aprobado esta mañana a través de un pleno extraordinario el proyecto de lo que será el pabellón deportivo municipal. Sin embargo, el diseño presentado y avalado por cuatro ediles de Compromís y Más, dos de Vinchi y uno de Ciudadanos no contempla la construcción de una piscina cubierta, una demanda histórica de los residentes en el municipio ya que en la actualidad solo existe una en el polígono industrial, a unos 3 kilómetros del casco urbano y sin ninguna vía ciclopeatonal para llegar hasta allí.

Los siete votos a favor de este diseño propuesto han sido suficientes -por la mínima- para sacarlo adelante. Sin embargo, este proyecto ha contado con la oposición de uno de los concejales de Compromís y Más, los dos de Aduc y el edil no adscrito. Los cuatro representantes del PP no han podido asistir al pleno y han emitido un comunicado donde critican que se convoquen los plenos en horario laboral, al que no pueden asistir al tener trabajos ajenos al consistorio.

De hecho, según apuntan fuentes de la oposición, el pleno fue convocado a primera hora de la mañana para evitar "las posibles enmiendas" y la presencia de estos partidos en el pleno, como ha sucedido con el PP. "El PP en reiteradas ocasiones ha solicitado por favor que los plenos sean convocados un horario que todos los que tenemos trabajos externos podamos asistir para defender nuestras posturas políticas ya que representamos a una parte muy importante de la población, pero una vez más, el alcalde hace caso omiso a esto evitando así el debate de los puntos y pasando el rodillo haciendo su voluntad", han señalado los populares en un comunicado.

A las críticas por la hora se suma también el malestar por la falta de conversaciones con otros partidos, y critican que el responsable de la concejalía, el partido local Vinchi, "no hayan dado opción a opinar ni a aportar a ningún partido, ni del Gobierno ni de la oposición", lo que ha llevado a a la abstención de tres ediles del gobierno, dos de EUPV y uno de Compromís y Más.

Este pabellón forma parte del que será el complejo deportivo Amparo Sahuquillo, aprobado en marzo, pero por ahora solo se concibe eso, el espacio deportivo pero no para realizar natación a cubierto. Según ha podido saber este diario, esa piscina se acometerá en la fase 2 del complejo deportivo, aunque sin poder concretar los tiempos en los que se ejecutará.