Nada más estimulante que el olor de una flor, acompañado por una buena música y en un entorno privilegiado. Algo así es lo que ideó la empresaria valenciana Matilde Ferrer y que ha hecho realidad: el Festival de les Roses, que se celebrará del 5 al 7 de mayo en las instalaciones de Rosales Ferrer en Chiva, es un acontecimiento cultural que fusiona la música con el mundo de las rosas, la ecología y el cambio climático. En un entorno idílico, en medio de una gran variedad de rosas y jardines que crean una atmósfera única y especial, Ferrer y la soprano Èlia Casanova ponen en marcha esta iniciativa que fomenta la importancia de tener cuidado del medio ambiente y la biodiversidad, promoviendo la sostenibilidad y la ecología.

La programación, que se desarrolla en un espacio privado dedicado al cultivo y la creación de rosas, incluye una gran variedad de actividades, tanto musicales como de otros tipos. Las experiencias para los sentidos son su principal atracción, ya que las visitas guiadas por los viveros se combinan con actuaciones, entre rosas y rosales, en un ambiente mágico e inolvidable. Demeter’s Project, New Jazz Project y el concierto didáctico "Claus del Passat" son algunas de las propuestas de las que se podrá disfrutar este fin de semana.

Tal y como explican sus organizadoras, el Festival, cuya imagen ha corrido a cargo de la ilustradora Paulapé junto con la artista gráfica Marta Negre, “quiere fomentar el amor por las flores, al mismo tiempo que se educa sobre la importancia de cuidar el planeta y el medio ambiente. La música y las rosas se unen para crear un acontecimiento que es, al mismo tiempo, un espectáculo y una llamada a la conciencia”.

En definitiva, el Festival de les Roses, que cuenta con la colaboración de Bodegas Chozas-Carrascal, es una oportunidad única para disfrutar de la música y la naturaleza mientras se aprende sobre la importancia de cuidar el entorno. Una experiencia inolvidable para amantes de la música y la naturaleza de todas las edades.

Este es el programa del Festival de les Roses

Viernes 5 de mayo “La rosa perfumada”

19 horas: Visita guiada por todo el espacio de Rosales Ferrer con acompañamiento musical de la agrupación Demeter’s Project con "O frondens”, que nos deleitará con sus voces, en un repertorio moderno, atrevido y pleno de matices.

Sábado 6 de mayo “Las rosas modernas”

19 horas: Concierto de jazz con vino y rosas. Concierto del cuarteto de New Jazz Project en el invernadero con cata de vino, con el programa Days of Wine and Roses que hará una mirada hacia atrás para degustar las raíces del jazz y rememorar los clásicos de este maravilloso género.

Domingo 7 de mayo “Roses educativas”

11 horas: Concierto didáctico y taller para niños de entre 5 y 12 años. Concierto didáctico con instrumentos antiguos en el invernadero con Producciones Permotio, y después taller de jardinería en el jardín exterior. Todos los niños se llevarán a casa una maceta con una semilla.

Concierto didáctico "Claus del Passat", presentado por Producciones Permotio e interpretado por el trío formado por Ricart Renart, violín y viola, Dimitri Kindyns, viola de gamba y cello, y Joan Calabuig, chalumeau y clarinete, es una oportunidad única para descubrir las peculiaridades de los instrumentos y la música de los siglos XVII, XVIII y XIX.

Entradas

Las entradas se pueden adquirir en la página web del festival www.festivaldelesroses.com, o en la misma entrada del recinto, con un precio de 10 euros el viernes y el sábado para adultos y de 6 euros el domingo por niño.

Rosales Ferrer y Matilde Ferrer

Las instalaciones de Rosales Ferrer, situadas en la localidad de Chiva, son un referente en el mundo del cultivo de rosas. Están especializadas en el cultivo protegido de esta especie, con tecnología y vanguardia. De hecho, la Rosaleda F. Ferrer Martí es un lugar que funciona como museo, donde se pueden ver las variedades más solicitadas y disfrutar de su belleza.

Además, la Colección VFF es un espacio dedicado a la historia de la rosa, con 25 especies botánicas, 50 variedades antiguas y más de 300 variedades modernas.

Ferrer ha dirigido proyectos paisajísticos con rosaledas en València, Madrid, Barcelona y Granada. Es también presidenta de la Asociación Española de la Rosa y ha impartido cursos y conferencias sobre la ciencia, técnica y cultura de las rosas, además de formar parte del jurado de numerosos concursos.

Mientras, Èlia Casanova ha grabado veintiocho discos con diversas agrupaciones. En los últimos dos años, y entre otros, Cantigas de Santa Maria, Mediterrània y "Regina". 18 monarcas medievales de la Corona de Aragón con Capella de Ministrers; De Ribera & Navarro: Masters of the Spanish Renaissance con Amystis; El Sentir de mis Sentidos con Qvinta Essençia; y Nana, Elvas – Quien te traxo el cavallero con Alfred Fernàndez, y el último Plebeyos Bailes, también con la Tendresa, proyectos discográficos propios.

En 2018, con su primer disco, ganó el Premi Carles Santos de la Música 2019, galardón al que también estuvo nominada en 2021 con Nana y 2022 con Elvas. Quien Te Traxo el Cavallero.