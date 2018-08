Dos muertos y un herido grave por un ataque con cuchillo cerca de París

Dos personas han muerto y una tercera ha sufrido heridas graves por un ataque con cuchillo perpetrado este jueves en la localidad francesa de Trappes y que ha sido reivindicado por el grupo terrorista Estado Islámico, a pesar de que las autoridades priorizan por ahora la hipótesis de una disputa familiar, ya que según ha informado la agencia Reuters las víctimas son la madre y la hermana del atacante.



Los hechos han tenido lugar en la calle Camille Claudel de Trappes, una localidad situada en la región metropolitana de París, cerca de Versalles. El sospechoso inicialmente se habría atrincherado, pero fue abatido por las fuerzas de seguridad, según fuentes policiales citadas por France 3.







Las autoridades del departamento de Yvelines han confirmado el fallecimiento de dos de las víctimas y que una tercera persona ha sufrido heridas graves. Según varios medios franceses, la madre y la hermana del atacante han muerto, mientras que la herida sería una mujer que pasaba por el lugar y que se encuentra grave.



La Policía ha confirmado en Twitter la conclusión de la operación para interceptar al sospechoso, pero ha instado a la ciudadanía a "respetar el perímetro de seguridad para no perjudicar el trabajo" de los agentes, que mantienen abierta la investigación.









[ #Trappes ] Opération de #police terminée rue Camille Claudel. Individu maîtrisé. Évitez le secteur et respectez les périmètres de sécurité pour ne pas perturber le travail des policiers.

#Trappes : l´individu a été neutralisé.

Mes premières pensées vont aux victimes et leurs proches.

Je veux saluer la réactivité et la mobilisation exemplaire de nos forces de l´ordre.

Elles enquêtent d´ores et déjà pour établir les circonstances de ce drame.