La imagen de dos policías a caballo llevando detenido a un hombre negro desata la polémica en EEUU

Una foto cargada de simbolismo racista ha desatado la polémica en el estado norteamericano de Texas. En la imagen, tomada en Galveston, se puede ver a dos policías montados a caballo, que llevan detenido -a pie- a un hombre negro maniatado. Se trata de un documento que retrotrae a tiempos muy difíciles para la población negra en Estados Unidos, y todo en un momento en el que el problema del racismo copa los titulares, con casos extremos como el del tiroteo sucedido hace días en este mismo estado.





We have verified with law enforcement officials in Galveston, that the photograph taken in Galveston is real. It is hard to understand why these officers felt this young man required a leash, as he was handcuffed and walking between two mounted officers. pic.twitter.com/bEFZnn4qmH