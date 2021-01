La tensión a la que Trump ha llevado la situación en Estados Unidos en los últimos días ha reventado. Un grupo de manifestantes proTrump ha asaltado el Capitolio en Washington. La sede del Congreso ha sido cerrada durante la sesión extraordinaria en la que la cámara estaba ratificando los votos de las últimas elecciones que daban la victoria a Joe Biden.

De acuerdo con lo que informa la CNN, simpatizantes de Trump entraron por la fuerza al edificio del Capitolio. La situación es extraordinaria e histórica, por lo que la cámara pidió a todos los miembros del Congreso de Estados Unidos que se retiren a sus oficinas o a el lugar seguro más cercano

Qué imagen. Los manifestantes pro-Trump rodean el Capitolio donde se ratifica la victoria de Biden. Trump arengó a sus seguidores: “Nunca concederé la victoria”. pic.twitter.com/0ZFU2Apo9T — Carlos Franganillo (@cfranganillo) 6 de enero de 2021

Los manifestantes a favor del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, han retirado las vallas que rodean el Capitolio y han logrado ingresar en el edificio, en plena sesión de ambas cámaras del Congreso para certificar la victoria del candidato demócrata, Joe Biden, en las elecciones del 3 de noviembre.

Los manifestantes, que han llamado "traidores" a los agentes, han atravesado el perímetro del Capitolio poco después de las 13.00 horas (hora local), momentos después de que haya comenzado la sesión conjunta del Congreso del país estadounidense para certificar la victoria del candidato demócrata, Joe Biden, en las elecciones del 3 de noviembre.

Algunos de ellos se han enfrentado a la Policía, mientras que varios agentes han hecho uso de gas pimienta para intentar dispersar a la multitud, según ha informado la cadena de televisión CNN. Además, también se ha utilizado gas lacrimógeno, pero por el momento no está claro si lo han usado los manifestantes, que portan banderas en las que puede leerse "No me amenaces", o la Policía.

Esta situación ha llevado al cierre del Capitolio, edificio que alberga las dos cámaras del Congreso de Estados Unidos, mientras que la sala de sesiones de la Cámara de Representantes ha sido evacuada.

Manifestantes armados ingresaron al Capitolio de EE.UU. Los manifestantes se enfrentaron con la policía y rompieron ventanas para ingresar al edificio. El Congreso suspendió su sesión para contar y certificar los votos del Colegio Electoral para presidente y vicepresidente pic.twitter.com/OKW10v06zd — CNN en Español (@CNNEE) 6 de enero de 2021

Asimismo, la Policía del edificio ha hecho sonar la alarma de emergencia, que se ha acompañado con un mensaje en el que se pedía a las personas que están dentro de las instalaciones que "buscaran refugio" y "permanecieran en silencio" debido a una "amenaza interna".

La Policía del Capitolio, que ya ha pedido refuerzos, también está bloqueando el paso a todas las personas que pretenden ingresar desde el edificio de las oficinas del Senado a través de los túneles subterráneos que unen ambas instalaciones, utilizados habitualmente por los senadores o los periodistas.

La alcaldesa de Washington, Muriel Bowser, ha impuesto un toque de queda en la ciudad desde las 18.00 horas (hora local), que estará vigente hasta las 6.00 horas (hora local) del jueves, tal y como ha informado a través de su cuenta en la red social Twitter.

Por su parte, Trump ha pedido "por favor" apoyo para la Policía del Capitolio y las fuerzas de seguridad estadounidenses. "Realmente están del lado de nuestro país", ha señalado en la citada red social, urgiendo a los manifestantes a mantenerse "en paz".

Los miembros de la Cámara de Representantes y del Senado estadounidenses celebran este miércoles la sesión conjunta del Congreso para verificar los votos emitidos por el Colegio Electoral, que dieron la victoria a Biden el 14 de diciembre.

De forma paralela, manifestantes pro Trump han marchado hacia el Capitolio. El presidente se ha dirigido a ellos y les ha garantizado que "estará" con ellos. "Nunca concederemos la victoria (a Biden)", ha afirmado, reiterando sus aseveraciones sobre el presunto "fraude" electoral cometido en las elecciones del 3 de noviembre.