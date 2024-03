DIRECTO | Última hora de la guerra entre Israel y Hamás

4 manifestantes detenidos en Tel Aviv durante una protesta organizada por familiares de rehenes

Las autoridades israelíes han detenido este martes por la noche a cuatro manifestantes durante una protesta organizada en Tel Aviv por parte de familiares de rehenes secuestrados por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), que no había sido previamente autorizada y que acabó cortando el tráfico de la autopista de Ayalon. Los arrestos se han producido por provocar "disturbios públicos" en las afueras del cuartel general de Kirya y por violar las órdenes de dispersión de la Policía, según 'The Times of Israel'.