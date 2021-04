¿Qué es la belleza? ¿Cómo ha de ser una persona para considerarse bella? Actualmente, los cánones de belleza son muy restrictivos, especialmente para la mujer. Si no eres delgada y joven no debes, y remarco el ‘no debes’, sentirte bella. Esto es lo que nos dicen constantemente en los medios de comunicación. Revistas, televisión, cine, internet, etcétera nos recuerdan constantemente que, aunque no lo sepamos, deseamos ser delgadas, tener una piel tersa y bronceada y, por supuesto, carecer de arrugas de expresión.

Hay una economía que mover. Productos de belleza, clínicas estéticas, dietas milagrosas y un sinfín de negocios que sobreviven de sembrar en el ser humano un deseo por adaptarse a los cánones que la belleza que la sociedad da por buenos. Los estereotipos de belleza no me molan nada, esclavizan y ometen a la persona a una lucha contra su propio cuerpo para enfundarse en el uniforme que algunos dicen que debemos llevar.