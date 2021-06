Ahora que la pandemia parece ceder, recuerdo que Hitler dijo que a España la haría un país de servicios. A algunos políticos y a la patronal en general se les llena la boca, diciendo que hay que crear empleo. Son los patriotas de siempre, con trabajo oculto y pagando a un ‘tequila’ ni la mitad que a un fijo. Por supuesto que no todo el empresariado actúa así. Otros, cierran la ‘paraeta’, se van de vacaciones y sus curritos al chollo de los ERE, que paga el Gobierno.

Cuando mi padre me preguntaba de joven qué quería ser, siempre le decía que lo que fuera, menos conductor de autobús ni dependiente en la hostelería. La primera vez que estuvimos de acuerdo. Supongo que se estarán pagando sueldos de convenios y jornadas legales, pero octubre y el invierno están ahí. Si no llega a fallarle Normandía, hubiéramos estado sirviendo copas a ingleses y alemanes, que algunos piensan que su líder no se equivocaba.