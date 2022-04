La revista The New Yorker ha donat a conèixer que entre el 2017 i el 2020 el Citizen Lab de la Universitat de Toronto, ha investigat des de fa més d’un any la intercepció de mòbils d’independentistes catalans, mitjançant el programa israelià Pegasus, un dispositiu que no es pot detectar pels antivirus al mercat i que només poden adquirir institucions governamentals com ara exèrcits, serveis d’intel·ligència i forces de seguretat, per investigar el crim organitzat i el terrorisme.

Fet i fet, Pegasus és la formula actual que en l'antiguitat era sublimada per L'Ull de Déu o Ull que tot ho veu,-simbolitzat per un ull envoltat per raigs de llum, sovint dins o damunt d'un triangle o d'una piràmide, utilitzat per la simbologia maçònica, que fins i tot es troba representat al revers del Gran Segell dels Estats Units. La historia ens alliçona que, ahir com avui, els governs - i en aquest cas l'espanyol,ai!- suposadament al marge de la llei que diuen representar, se les pensen totes per fer prevaldre el sacrosant estau quo. I qui dia passa any empeny...