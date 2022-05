El día 20 de abril dejó de ser obligatorio el uso de las mascarillas en interiores. Aunque hay algunas personas que la siguen llevando, la mayoría ya van a centros comerciales, trabajo, colegio etc. sin ella. Al principio era sorprendente ir a clase y ver a la gente sin mascarillas, daba la sensación de que hubiéramos llevado mascarilla toda la vida, y ahora poco a poco estamos volviendo a “la normalidad”, pero la cosa es: ¿estamos volviendo a la normalidad o simplemente ya no es un tema impactante?, ya que habrá gente que siga estando hospitalizada pero como ya no sale tanto en las noticias no le damos importancia. Yo creo que lo que está pasando es que ya lo tenemos tan normalizado que sabemos que el COVID sigue estando y va a convivir el resto de nuestra vida, por lo tanto aunque las cosas están volviendo a encaminarse tenemos que ser conscientes que hay personas que lo siguen sufriendo, y que ha fallecido mucha gente a causa de esto. Por lo tanto, se debe brindar un respeto tanto a las personas fallecidas como a los familiares.