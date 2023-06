Els valencians sabem emprar el valencià i el castellà, a més, des de ja fa dècades, els nostres fills i filles han d’elegir una tercera llengua que els ajude en la seua formació integral. Per això em sembla estupend que sempre que vulguen i sense imposar res a ningú, sapiguen llegir i escriure en castellà i en valencià: vertaderament és una riquesa cultural impressionant que no tenen tots els pobles. No comprenc eixa intolerància de que tot ha de ser en valencià o en espanyol. Malament anem quan volem imposar una d’eixes dues llengües als altres. ¿No vos sembla més correcte i acceptable tindre la possibilitat real d’emprar les dues, segons la voluntat de cadascú? Ens empobrim humanament i social quan la nostra intenció és forçar als altres a usar només una de les dues llengües. Així és que endavant, tant en castellà com en valencià. Josep Vicent Martínez. ALBERIC