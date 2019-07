Mayoral: "El Levante me está dando la oportunidad de crecer como futbolista"

El Levante UD ya tiene completa su delantera. El conjunto granota ha presentado esta mañana en el Ciutat de Valencia a Borja Mayoral, su séptimo refuerzo para la temporada 2019-20, quien ha agradecido en sus retorno a Orriols el esfuerzo y la confianza ofrecida por el club levantinista.

Cómo ha indicado el delantero -que llega cedido como el pasado curso procedente del Real Madrid-, en el Levante "me he sentido muy cómodo y mi deseo de jugar aquí todo el mundo lo sabe". "Este club me está dando la oportunidad de crecer como futbolista", ha resaltado en jugador madrileño, antes de manifestar sentirse "con muchas ganas" de entrenar con sus compañeros para preparar la próxima temporada.

Mayoral, que conquistó hace una semanas el Europeo Sub-21 con España, ha asegurado que su intención es continuar desarrollándose en el Levante, un club donde recalca que puede "mejorar en muchas cosas". "Este cuerpo técnico me hace aprender mucho. Yo venía de otro estilo de juego, pero me adapto bien aquí", ha enfatizado el delantero.

Asimismo, esta temporada Mayoral contará además de con la competencia de Róger, con el recién incorporado Sergio León, una situación que el madrileño ha manifestado que encara "con total naturalidad". "El año pasado llegué un poco tarde y eso siempre es difícil. Pero tuve paciencia y al final me hice con la posición que es lo que quería", ha remarcado el punta.



Sin cláusula del miedo

Acompañando a Borja Mayoral han comparecido en rueda de prensa el presidente del Levante, Quico Catalán, y el máximo responsable de la dirección deportiva, Manolo Salvador. Así, Catalán ha señalado que, a diferencia del pasado curso, esta temporada no habrá la llamada 'cláusula del miedo', por lo que el delantero podrá disputar ambos partidos contra el Real Madrid.

Del mismo modo, el presidente ha querido también dar la bienvenida al jugador recalcando que su llegada "no ha sido fácil". "La dificultad venía porque no solo dependía del Levante, sino también del Real Madrid", aunque siempre han sabido "que la confianza de Borja en nosotros era máxima". "Ha apostado por nosotros y eso es de agradecer", ha valorado Catalán.