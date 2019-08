Ivi se marcha al Huesca y Simon es el siguiente

La operación salida en el Levante UD continúa tomando forma. Ayer, el conjunto granota hacia oficial que Ivi, uno de los jugadores que desde hace semanas no entraba en los planes de Paco López para el próximo curso, abandonaba la entidad azulgrana en forma de cesión rumbo a la SD Huesca, equipo que esta temporada jugará en Segunda División.

El extremo, que llegó procedente del Sevilla Atlético en el verano de 2017 y que ayer ya no se entrenó con sus compañeros en Buñol, nunca ha acabado de asentarse en la entidad de Orriols. Pese a que en su primer año como levantinista participó en 32 partidos en los que anotó cinco goles y repartió tres asistencias, el pasado curso, ya sin sitio en la plantilla, se marchó cedido primero al Real Valladolid y, tras el mercado invernal, al Sporting de Gijón. No obstante, estas no fueron fructíferas, ya que entre ambos préstamos únicamente pudo acumular 400 minutos, la mayoría de ellos saliendo desde el banquillo.

A la baja del madrileño, se podría añadir en las próximas horas la de otro de los extremos que el equipo todavía tiene en plantilla y que ayer tampoco estuvo a las órdenes de López en el entrenamiento: el nigeriano Moses Simon. Después de llegar de sus vacaciones tras disputar la Copa África en julio, el jugador tiene la puerta abierta para una salida que ayudaría a liberar carga económica en el fair-play y una ficha más dentro del complejo organigrama en el que trabaja la dirección deportiva azulgrana.

Su destino, en el que se trabaja desde hace varios días, será el Nantes francés, donde el nigeriano se marcharía cedido con una opción de compra de cinco millones de euros, cantidad superior a la que pagó hace un año el Levante por su fichaje procedente del Gent (3,2 millones). Esta operación se produciría después de que el futbolista africano no haya cumplido las expectativas que se depositaron en él el pasado curso, participando solo en 19 partidos de Liga –cinco de ellos como titular– en los que anotó un gol y ofreció una asistencia.



Siete salidas confirmadas

A falta de que se confirme la salida de Simon y de otros cuatro jugadores de la actual plantilla –Luna, Sadiku, Prcic e Iván López– que no cuentan, el Levante sigue inmerso en una operación salida que ya ha dejado seis bajas además de la de Ivi. Cedidos se marcharon Dwamena (Zaragoza), Koke (Deportivo) y Pepelu (Tondela), mientras que como traspasados han dejado el club Shaq Moore (Tenerife), Saveljich (Rayo) y Chema (Nottingham Forest).