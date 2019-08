"Muchas veces no se me reconoce"

"Muchas veces no se me reconoce"

No importa que se vuelva a apostar por Borja Mayoral o que la llegada de Sergio León aporte un plus de verticalidad en la punta de lanza. Róger Martí continúa demostrando que el delantero que necesita el Levante UD está en casa. Da igual el contexto y la circunstancia que exista. Su hambre por no dejar de anotar es tan insaciable que siempre querrá más. El pasado viernes salió desde el banquillo y en un abrir y cerrar de ojos se armó de valor para remontar el partido desde los 11 metros. Además, por partida doble, haciendo que las estiradas de Andrés Fernández fueran infructuosas. Sin embargo, su situación en el club no le genera comodidad. «Llevo dos partidos saliendo del banquillo y no me gusta, sobre todo después de la temporada que hice el año pasado», confesó en zona mixta después del encuentro.

El delantero de Torrent fue el máximo anotador con 13 dianas en su cuenta, y pese a ello, no tuvo estabilidad en el once de Paco López. Solo dispuso de 1.892 minutos, repartidos en 31 partidos en los que salió desde el banquillo en 7 de ellos. Un balance que genera la opinión, tanto a la gran mayoría de los aficionados como al propio jugador, de que su esfuerzo, sacrificio y trabajo queda en vano y desconsiderado.

No obstante, siempre mostrará agradecimiento hacia el club que apostó por él en sus inicios, pero también necesita que le reconozcan, como canterano que es, toda la dedicación que realiza diariamente para estar a la altura que se exige para competir en la máxima categoría. «Yo siempre he dicho que estoy muy agradecido al Levante UD, pero creo que estoy ganando muchas cosas y muchas veces no se me reconoce. Parece que tengo que hacer siempre el doble pero bueno, estoy muy tranquilo». Con contrato hasta 2023 y mucho cartel en el panorama futbolístico, Róger Martí quiere ganarse el puesto como sea para que su importancia dentro de la plantilla levantinista nunca quede en entredicho. Para que su olfato goleador, el que ha atesorado durante toda su trayectoria, siga brindándole alegrías al cuadro levantinista en el futuro. Siempre con la mentalidad de seguir esforzándose sin desfallecer en el intento, aunque la tarea, según los precedentes, se antoje laboriosa. No obstante, el técnico de Silla reconoció, en la rueda de prensa posterior al choque, el desempeño de Roger al salir al terreno de juego, pero sin desviar su discurso principal. Los once jugadores que alinee serán los que más se lo merezcan, pese a que el dibujo, y lo que requiera el rival, modifique su forma de ver la gestión del vestuario. «Me alegro sobre todo por los jugadores que han pasado momentos difíciles. Unos días serán uno y otros días será otro», dijo satisfecho el entrenador.

Radoja: «El objetivo tiene que ser alto, como jugar en Europa»

El nuevo jugador del Levante UD, Nemanja Radoja, señaló en declaraciones facilitadas por el club, que los objetivos para esta temporada tienen que ser altos e intentar jugar en Europa, y si no es así, lograr la salvación de manera tranquila.

«Los objetivos siempre son más altos, vamos a intentar si podemos jugar en Europa, si no, salvarse y estar muy tranquilos en la LaLiga», afirmó el centrocampista serbio.

Tras llegar al Levante esta semana, después de desvincularse del Celta de Vigo, Radoja aseguró que «me siento muy feliz, porque estoy aquí con este equipo. Las sensaciones son buenas, el equipo ganó ayer y esos primeros tres puntos nos va a dar mucho».

«En el primer tiempo tuvimos suerte, ellos crearon varias ocasiones y no marcaron gol, pero esto es el fútbol. Tuvimos dos penaltis, los aprovechamos y lo más importante es que ganamos. El ambiente estuvo muy bien con el estadio casi lleno», apuntó respecto al triunfo del viernes ante el Villarreal.

El centrocampista, que ha firmado con el Levante para las tres próximas temporadas, completo hoy su primer entrenamiento con sus nuevos compañeros.

«Me encuentro bien, ha sido el primer día que hago con el grupo y en algunos días ya estaré para jugar si el entrenador quiere», concluyó. efe valència