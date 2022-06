Tuéjar se suma, a partir del día 1 de julio, a los municipios que regulan el acceso a sus parajes naturales. El azud, una playa rural a escasos dos kilómetros del casco urbano y a 76 de València, es un lugar elegido por muchos visitantes de fin de semana para pasar allí el día, pero a partir del viernes, tendrán que pagar 5 euros por vehículo.

Es lo que fija la ordenanza publicada por el ayuntamiento que dirige Josefina Herrero con el beneplácito del PP en la oposición. Además, esta iniciativa sale de los propios residentes a través de un proceso participativo donde se impulsó tomar medidas ante la masificación que sufre el paraje en los meses de julio y agosto. Ahora bien; la tasa se aplica sobre el vehículo, no sobre las personas, por lo que los excursionistas y senderistas que accedan a pie no tendrán que abonar el impuesto.

Según explica el concejal de Turismo, Carlos Tarazón, en un día fuerte de verano se alcanza la visita de entre 800 y 1.000 personas. Una cantidad cuya repercusión en el entorno es tan elevada que el consistorio no puede hacer frente. "Económicamente no se podía sostener, no era rentable, las tareas de mantenimiento eran insostenibles y con esta tasa vamos a repartir la carga", señala Tarazón, que matiza: "La cuestión no es si se paga o no se paga, la cuestión es quién paga. El mantenimiento, la limpieza y las inversiones, o se pagan a través de los impuestos que paga la gente del pueblo o se paga a través de la tasa que pagará quien disfrute del Azud".

De esta forma, cara vehículo que aparque en este espacio pagará 5 euros por visitar el paraje entre las 10 de la mañana y las 3 de la tarde, mientras que si el vehículo estaciona entre las 3 y las 5 de la tarde el coste será de 3 euros. Así se aplicará los jueves, viernes, sábados y domingos de julio y agosto. Una vez se saque el tíquet, se puede salir del paraje y regresar por la tarde. «Los turistas no pagan. Por acceder no paga nadie. Se paga por aparcar el coche en los parking habilitados», matiza Tarazón.

Quedarán exentos de este pago los vehículos que paguen su impuesto de circulación en Tuéjar. A través de la matrícula, los operarios accederán a la información para saber si los visitantes viven en el municipio o no. "Había un problema social, porque la gente del pueblo había dejado de ir al paraje por la masificación que se encontraban de gente de fuera", explica Tarazón.

Además, con el dinero recaudado se pagará las nóminas de las tres personas contratadas para esta regulación, que se encargarán del acceso de los vehículos y de las taquillas durante el horario estipulado.

Se trata de una restricción que se ha aplicado ya en el municipio de Antella, cuyo azud es un centro de peregrinación para todo tipo de veraneantes a partir de julio y el agosto. Por primera vez en 2020 se restringió el acceso que, en este municipio, llegaba hasta las calles del casco urbano, donde los visitantes aparcaban sus vehículos sin control. La medida, que rige solo en verano, ha resultado efectiva en los últimos años y se ha convertido en el método más expeditivo para garantizar plazas de aparcamiento a los residentes ante la gran afluencia de visitantes que registra l’Assut cada fin de semana.