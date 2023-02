Vallanca, municipio de 120 habitantes del Rincón de Ademuz, ha recibido un reconocimiento especial: ha obtenido uno de los reconocimientos de la Federación Valenciana de Municipios y provincias al Buen Gobierno, que reconoce buenas prácticas municipales y buscan "promover la calidad de las políticas a nivel local".

Bajo el mandato de Ruth Sánchez, alcaldesa del PP, Vallanca obtiene este galardón junto a los municipios de Almedíjar, Silla, Castelló de Rugat, Benaguasil, Sagunt, Villores, Alcoi y Cullera.

En total concurrieron a este premio un total de 43 proyectos presentados por 30 localidades de la C. Valenciana. Estos premios nacieron en 2018 y llegan a hoy "con el objetivo de ser una plataforma donde hacer visible las políticas públicas modelo de los municipios valencianos".

Con ellos se busca "visibilizar la labor municipalista y las iniciativas locales que apuestan y fomentan la igualdad y la integración de las personas junto a la necesidad de profundizar en las libertades públicas, las reformas democráticas y los valores sociales".

Además, Vallanca ha sido distinguida en la categoría 4 de Políticas de Igualdad e Integración por 'Vallanca, Ciudad amigable con las personas mayores'.

En la categoría 1, Desarrollo local, empleo, comercio y turismo ha sido premiado el Ayuntamiento de Almedíjar por el Plan estratégico de desarrollo local Municipio de Almedíjar Horizonte 2030; en la categoría 2 Sostenibilidad territorial se ha reconocido al Ayuntamiento de Silla por Puesta en valor del 'Filtre Verd' de Silla; y en la categoría 3 Fomento de la salud pública se ha galardonado al Ayuntamiento de Castelló de Rugat por 'Castelló actiu'. En la 5, Transparencia y fomento de la participación ha sido elegido el Ayuntamiento de Benaguasil por 'BRIDGE2030, Building bridges between youth, Benaguasil and the Agenda 2030'.

Además, en categoría 6 Cultura y normalización lingüística ha recibido la distinción el Ayuntamiento de Sagunt por 'Caparina Sagunt de la T a la S', mientras que en la categoría 7 Desarrollo rural y agricultura ha sido reconocido el Ayuntamiento de Villores por 'Valorización de l'ofici de l'espardenya a Villores'.

Fondos Europeos

Finalmente, en categoría 8 Gestión de proyectos y fondos europeos ha recibido la distinción el Ayuntamiento de Alcoi por 'Alcoidemà-Estratègia Edusi', y en categoría 9 Divulgación y protección de leyes y libertades, el Ayuntamiento de Cullera por '#belfie'.

La entrega de estos premios tendrá lugar el 7 de marzo en la ciudad de València. En esta edición, la Junta de Portavoces de la FVMP ha decidido reconocer también al Fons Valencià per la Solidaritat por su 30 aniversario.