Andrés Contreras ha estado hoy en la tribuna del Senado. En noviembre ya asistió en el Congreso a la aprobación de la reforma del Código Penal que endurece las penas a los conductores imprudentes y que castiga con prisión a quienes huyen de un accidente. Hoy la reforma, impulsada con una masiva recogida de firmas realizada por Anna González, cuyo marido, aficionado al ciclismo, murió al arrollarlo un camión que se dio a la fuga, se ha aprobado definitivamente en el Senado.

"Estoy contento. Hoy los ciclistas estamos un poco más protegidos", ha indicado Andrés a este diario. Para él ha sido una jornada intensa. Ha salido de Xàbia a las 5 de la mañana. A las 10 horas, estaba junto a ciclistas (también profesionales), familiares de víctimas, abogados o políticos (destaca, en especial, a Irene Rivera y Óscar Gamazo), en la sede en la Gran Vía de Change.org. Anna González ha conseguido 326.000 firmas con su campaña #PorUnaLeyJusta.

Andrés ha estado hablando con el director general de Tráfico, Pere Navarro (en la imagen, junto al propio Andrés y Anna González). "Me ha agradado comprobar que es una persona comprometida y preocupada. Conocía con mucho detalle nuestro caso".

El ciclista de Xàbia se ha emocionado en el Senado. "No he roto a llorar, pero sí que se me ha escapado alguna lágrima. Ha habido una gran ovación".

Andrés ha precisado que a la conductora, que dio positivo en alcohol y drogas, que arrolló a su "grupetta" y acabó con la vida de su padre y dos de sus amigos se la juzgará con el antiguo Código Penal. "Se la condenará a un máximo de 4 años de cárcel, con la reforma la pena por estos hechos puede llegar a los 9 años".

"Pero lo importante ahora es que sucedan menos atropellos. Nadie me va a devolver a mi padre. La chica que nos atropelló mató a tres personas y destrozó seis familias. Quienes sobrevivimos estamos luchando todavía por recuperarnos y empezar a hacer una vida normal", ha indicado el joven deportista de Xàbia.

Este atropello múltiple ocurrió el 7 de mayo de 2017. El juicio aún tardará. Andrés Contreras y Scott Gordon, quienes quedaron gravemente heridos, todavía tienen secuelas. La recuperación es lenta. Los informes forenses sobre la evolución de sus lesiones son básicos para poder señalar el juicio.