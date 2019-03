Advierten de que Educación aboca al instituto de Pedreguer al «caos administrativo»

El instituto Pedreguer vive desde el 7 de enero una situación anómala y que se está convirtiendo en habitual. Quienes acuden a solicitar información o a recoger algún documento a secretaría no encuentran allí a nadie. La auxiliar administrativa se ha acogido al derecho de reducción de jornada. Las horas en las que no está nadie atiende la secretaría. La conselleria de Educación está al corriente de este problema, pero no ha agilizado los trámites para cubrir la plaza.

Durante el pasado curso, la secretaría ya estuvo cerrada 4 meses. La auxiliar administrativa se hallaba de excedencia. Educación no la sustituyó. Otros institutos con menos alumnos disponen de dos auxiliares administrativos. Pero en Pedreguer no se cubre la media jornada ni se refuerza con el segundo auxiliar que ya le corresponde. El centro pidió a la conselleria ya en abril de 2017 que se incorporara a ese segundo trabajador en secretaría.

En el curso 2003/04, cuando este instituto entró en funcionamiento, había matriculados poco más de 200 alumnos. En los últimos años son ya 600, cifra que se ha superado este curso. El centro también ofrece ciclos formativos y los trámites administrativos aumentan considerablemente.

Cada día, de hecho, la persona encargada de las tareas administrativas tiene más trabajo y ya no da abasto. En las próximas fechas de admisión y matrícula el problema se agudizará. Las fuentes consultadas advierten de que Educación, al no cubrir las horas y no reforzar la tarea de secretaría, está abocando al instituto de Pedreguer al «caos administrativo».