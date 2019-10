Raquel Martí: "La UNED está comprometida con la sociedad de la Marina"

Conoció la UNED como alumna y, desde 2012, dirige el centro asociado de Dénia y sus aulas de Xàbia y Benidorm. Su objetivo siempre ha sido que la universidad sea útil para la sociedad. Miles de alumnos de la Marina Alta y la Marina Baixa han podido cursar estudios universitarios gracias a esta facultad.

La universidad a distancia es, en la Marina Alta y la Marina Baixa (comarcas alejadas de las facultades de València y Alacant), la más próxima. Raquel Martí es la directora del centro asociado de la UNED de Dénia y de sus Aulas de Xàbia y Benidorm. La UNED es la mayor universidad de Europa en número de alumnos y alumnas y la única en España donde todos sus estudios se pueden realizar en la modalidad semipresencial. La sede de Dénia es una referencia por su rendimiento académico y su compromiso social. «Somos una universidad sin barreras», afirma su directora.

La UNED es la única universidad pública en la que todos sus grados y estudios (másteres, doctorados, acceso e idiomas) se cursan en modalidad semipresencial. En los últimos años han surgido universidades que también ofrecen este modelo, ¿qué ventajas ofrece la UNED frente a estas nuevas universidades?

La UNED es una universidad semipresencial que aúna presencialidad a través de sus tutorías con apoyo de profesorado en cada centro y tutorías virtuales a través de la plataforma online. La red de centros de la UNED es muy amplia. Son 62 centros repartidos por todo el territorio nacional que hacen posible que esta universidad sea cercana y accesible para cualquier ciudadano que quiera formarse en educación superior, idiomas o cursos especializados.

Además, la UNED cumple una función social de igualdad de oportunidades no solo en el acceso, puesto que no requiere nota de corte, sino también porque hace posible que las personas discapacitadas puedan estudiar.

Disponemos de un calendario de evaluación flexible. Se pueden elegir semanas de evaluación. De esta manera es posible llevar a cabo la conciliación laboral, profesional y familiar con los estudios. Y somos de las pocas universidades que no han eliminado la convocatoria de septiembre.

Otro de nuestros valores como universidad pública es el precio de la matrícula, asequible si la comparamos con otras.

Las empresas valoran y reconocen el alto nivel académico de los alumnos y alumnas de la UNED, lo que les facilita obtener un empleo tras los estudios, ¿cuáles son las claves de este alto nivel académico?

Sencillamente las aptitudes y competencias que adquiere nuestro alumnado. Las personas que terminan sus estudios en la UNED alcanzan unas cualidades excepcionales en todos los sentidos: capacidad de trabajo, disciplina, responsabilidad, autonomía, constancia... Además, contamos con la experiencia de los equipos docentes y las investigaciones vanguardistas que la UNED ofrece. Todo esto hace que el rendimiento académico de nuestros alumnos sea potencialmente atractivo y solicitado por el mundo empresarial.

¿Qué estudios se pueden cursar en el centro asociado de Dénia?

En la UNED de Dénia se pueden cursar el acceso para mayores de 25, 40 y 45 años, 28 grados de diferentes disciplinas, junto con 76 másteres, doctorado, 16 idiomas y una amplia oferta de cursos de formación permanente que ayudan a la especialización del alumnado

¿Quién puede matricularse en la UNED?

Cualquier persona con inquietudes y con los requisitos de acceso a la universidad. En caso de no poseerlos, pueden cursar si son mayores de 25 años el curso de acceso a la universidad.

¿Cómo se realiza la matrícula?

La matrícula se realiza on line, puesto que es mucho más sencillo y rápido para los estudiantes y no tienen que desplazarse para formalizarla.

La UNED y el centro asociado de Dénia tienen un fuerte compromiso social, ¿cómo concreta la UNED ese compromiso?

El compromiso de la UNED de Dénia es nuestra implicación con el entorno social y cultural de las comarcas de la Marina Alta y Baixa. La inclusión y la igualdad de oportunidades forman parte de nuestro día a día, comprometiéndonos en la formación de personas.

La igualdad de oportunidades es nuestro referente, pues apostamos por una sociedad que pueda acceder a la educación superior sin barreras. Además el voluntariado y la solidaridad son acciones que fomenta la UNED de Dénia como elemento integrador de la universidad en la sociedad.