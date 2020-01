"Más de 60 operarios están trabajando en el litoral de Xàbia para recuperar la normalidad"

El alcalde de Xàbia, José Chulvi, del PSPV, tiene claro que el cambio climático "está condicionando las condiciones de vida" de la gente. "Por desgracia aquí hemos sufrido incendios, inundaciones, vendavales y temporales. Cada vez estamos mejor preparados para hacerles frente", asegura el munícipe en esta entrevista.

-Ha suspendido el viaje a Fitur y se ha quedado en Xàbia. ¿Por qué?

-Ya tenemos experiencia en episodios de emergencias y me conozco y sé que no estaría tranquilo si no pudiera seguir de primera mano todo el operativo. La respuesta de todos está siendo excelente. Creo que llegaremos al fin de semana con un nivel aceptable de utilización de espacios públicos que hace 24 horas estaban destrozados.

-Desde el domingo está al pie del cañón. Han sido unos días muy intensos.

-Sí. Los partes meteorológicos ya nos indicaban que a las 15 horas del domingo comenzaba la borrasca. Y 15 minutos después ya estábamos acudiendo a emergencias de árboles caídos por el fuerte viento que se desató. Teníamos activo todo el dispositivo de Policía Locla, Protección Civil, Cruz Roja, Guardia Civil y Bomberos. Se acumularon los problemas. Ha sido una emergencia muy complicada. Pero la respuesta ha estado a la altura. Lo importante era proteger desde el minuto uno a la población.

-Y ahora se empieza a atisbar incluso una cierta normalidad. Las tareas de reconstrucción avanzan a contrarreloj.

Así es. El mismo lunes por la tarde, en pleno temporal, ya estábamos abriendo viales. El martes acometimos trabajos más intensos. Y ahora empezamos a recuperar una cierta normalidad. Más de 60 operarios están en la calle trabajando. Hay diez palas retirando piedras que sacó el mar y abriendo calles. Y la Policía Local está garantizando la seguridad de los vecinos mientras se llevan a cabo estos trabajos. Parecía mentira hace unas horas que pudieramos ver ya una recuperación tan rápida y evidente. Quiero poner en valor, desde luego, la labor que están realizando todos los trabajadores.

-¿Se puede avanzar ya una estimación de daños?

-Es muy difícil todavía. Los técnicos están inspeccionando todos los desperfectos. Puede que mañana ya tengamos un primer balance.

-¿Xàbia pedirá la declaración de zona catastrófica?

-Vamos a esperar primero a que el Consell y el Gobierno de España aprueben los decretos de las ayudas. Esos mismos decretos nos van a marcar los pasos a seguir.

-¿Ya han previsto ayudas municipales para los afectados?

-Lo primero que hemos decidido es que con la declaración responsable logren la licencia para reparar los desperfectos. Y les eximimos de pagar las tasas.

-¿Qué mensaje trasladaría a los afectados?

-Creo que el mejor mensaje es que nos hemos puesto a trabajar desde el primer minuto. Estamos demostrando que la recuperación puede ser rápida. Pedimos a los vecinos paciencia y comprensión. Creo que en Xàbia tenemos sobrada experiencia en levantarnos tras episodios tan críticos.

-Es evidente que tras este tipo de catástrofes está el cambio climático, ¿no cree?

-Esta claro. Los expertos advierten de que estamos viviendo una situación de cambio climático, y condiciona la vida de la gente. En Xàbia, geográficamente estamos más expuestos a estos episodios. Tenemos un término municipal muy extenso y costas, un río y barrancos y bosques. De ahí que la prevención sea fundamental. Estamos dotando de mejores medios a la Policía Local y a Protección Civil. Sacamos lecciones de todo lo que ha pasado. Hemos sufrido incendios, inundaciones, vendavales y temporales, y cada vez estamos mejor preparados para hacerles frente.