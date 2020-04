Ondara destina 182.000 euros a la primera fase de su plan de reactivación económica

El Ayuntamiento de Ondara ha presentado el plan de reactivación económica local, cuyo objetivo es la recuperación económica y laboral del municipio cuanto antes. La primera fase de este plan representará un impacto económico de 182.000 euros. El alcalde, José Ramiro, ha anunciado que alguna de las medidas se podrán aplicar muy pronto, mientras que otras deberán esperar a la finalización del confinamiento por el estado de alarma para poder ser implementadas. En cualquier caso, se trata de un plan para paliar la crisis económica derivada de la crisis sanitaria de la COVID-19. El alcalde ha matizado que las acciones englobadas en el plan de reactivación económica local son medidas de carácter puramente económico, puesto que las medidas sociales están contempladas por la Massma-Ondara (con las ayudas de las administraciones supramunicipales y las partidas de Bienestar Social).

El plan de reactivación económica local que ha presentado hoy el Ayuntamiento de Ondara cuenta con el asesoramiento de técnicos comerciales, empresariales, fiscales y laborales; además, ha sido ya presentado a la ejecutiva de ACO (Asociación de Comerciantes y Empresarios de Ondara), que ha mostrado su conformidad y aprobación a las propuestas que engloba. El Alcalde ha aprovechado para agradecer también, en el ámbito político municipal, las aportaciones y propuestas económicas presentadas por los grupos en la oposición (PP y Ciudadanos), indicando que se estudiarán y tendrán en cuenta las medidas que se puedan implementar (de hecho, algunas de ellas ya se venían aplicando).

El equipo de gobierno de Ondara lleva trabajando desde hace semanas en este plan de reactivación económica local, que se desarrollará en varias fases. Esta primera fase contará con una cuantía de 182.000 euros, que viene determinada por las aportaciones que se han redirigido de todas las concejalías; derivando partidas de eventos e iniciativas que no se van a poder realizar este 2020 por el coronavirus (Gegant, Fira de la Paraula, Festacarrer, Encuentro de Mayores, etc) y cuyo presupuesto irá destinado a este plan de reactivación económica local para ayudar a la ciudadanía y empresas de Ondara a salir de la crisis. Así, las partidas económicas del presupuesto municipal 2020 se reestructurarán con el objetivo de maximizar los efectos de estas acciones, transformando proyectos o partidas que el Equipo de Gobierno decida no ejecutar (ahorro en partidas de consumo, de eventos o gastos no ejecutados, y de la reinversión del superávit presupuestario), y destinando estas partidas a paliar los efectos de la COVID-19.

Según ha detallado José Ramiro, las acciones previstas en el plan de reactivación económica local están orientadas y estructuradas en cuatro grandes pilares: el primero, Inversión pública en los sectores profesionales de autónomos, empresas y UTE; el segundo, economía circular de reactivación local; el tercer pilar es la ocupación eventual de los trabajadores afectados por la COVID-19 y el cuarto, medidas tributarias, ayudas legalmente viables, formación de reciclaje y sectores específicos.



1. Inversión pública en los sectores profesionales de autónomos, empresas y UTE.

El objetivo en este caso es fomentar la actividad en aquellas empresas, autónomos o UTE de Ondara que la han perdido o reducido a causa de la crisis sanitaria. En primer lugar, desde departamento de Promoción Económica se realizará la actualización de empresas de Ondara proveedoras del ayuntamiento, y se ampliará esta actualización para incluir también a autónomos que no estaban contemplados, y a las UTE. El alcalde ha confirmado que a partir del 27 de abril se actualizará la Bolsa de Proveedores, llamando a todos los profesionales autónomos, empresas y UTE de Ondara para una nueva inscripción, y para contactar con ellos desde el ADL, para analizar su situación. Por otro lado, se va a crear una Asesoría de UTEs para la posible creación de unión temporales de empresas (con diferentes proveedores locales), con las que poder optar a grandes contratos administrativos. Además, se va a realizar un listado de trabajos a realizar (inversiones) de ámbito municipal, que se propondrá a los diferentes proveedores que los puedan ejecutar. El alcalde ha avanzado que estas medidas se completarán y concretarán con el Plan de Inversiones a partir del 15 de mayo.



2. Economía Circular de Reactivación Local.

El objetivo de esta medida es la generación de economía circular en los comercios y proveedores locales (previamente inscritos en la bolsa de proveedores de Ondara). Se trata de una acción prevista para cuando se levante el confinamiento, y los comercios estén adaptados a las normativas de desescalada. El funcionamiento se realizará mediante "Bonos circulares". El Ayuntamiento de Ondara realizará las devoluciones de los diferentes servicios municipales que no han podido prestar servicio en los últimos meses (por ejemplo, escuelas deportivas, cursos de cultura, etc), mediante esos "bonos circulares", que se deberán utilizar en cualquier comercio, empresa o profesional adherido a la campaña y en la bolsa de proveedores. El Ayuntamiento garantizará con los medios que correspondan la validez de cualquier "bono circular" y marcará las instrucciones necesarias a los comercios y proveedores de cómo se deben utilizar. La medida se apoyará en una campaña de promoción, "Compra en Local, Compra en Casa", para concienciar a la población de la importancia de hacer la compra en los comercios locales.



3. Ocupación eventual de los trabajadores/se afectados por la COVID-19

El objetivo de esta medida es la reincorporación al mercado de trabajo de aquellas personas que estaban en activo antes de la crisis; tuvieron que apuntarse al paro después del 14 de marzo, y que, en un principio, necesitan dos o tres meses antes de poder volver a trabajar en sus empresas. Esta acción está prevista para los meses de julio y agosto, y consistirá en la realización, en un principio, de dos nuevos planes de empleo locales bimensuales. Las personas beneficiarias podrán compatibilizar el taller con las prestaciones sociales que tengan concedidas (paro, etc).



4. Medidas tributarias, ayudas legalmente viables, formación

y acciones en sectores específicos

El objetivo de estas medidas es rebajar la presión económica sobre los sectores o empresas en los que se pueda actuar desde el Ayuntamiento de Ondara; así como fortalecer o reestructurar las empresas hacia un nuevo escenario postCOVID-19. Se trata de una serie de acciones previstas para implementar a partir de los meses de mayo y junio, dirigidas a los comercios y empresas de Ondara afectadas por el COVID19. Además, se pensará en sectores específicos que lo tienen más complicado porque han perdido o perderán su "temporada" buena de trabajo.

Las medidas tributarias cuentan con dos acciones concretas: por un lado, se aplicará un nuevo calendario de pagos tasas y tributos (dependerá en gran parte de SUMA, ajustando los calendarios de pago, y pactándolo con los sectores afectados). Por otro lado, y respecto a los tributos que recauda el ayuntamiento, (Terrazas Bares, ICIO y Tasa de Obra y Mercado), el alcalde ha anunciado la adopción de dos medidas: no se cobrará las terrazas y el mercado durante los meses que no se ha podido llevar adelante la actividad; y se facilitará el fraccionamiento de los tributos dentro de la misma anualidad 2020 sin ningún tipo de interés de demora.

En cuanto a la formación, se realizarán tutorías virtuales a las empresas y comercios que lo necesiten, para adaptar sus negocios a la nueva situación postCOVID, enfocándose en la estrategia y el marketing digital, reforzando la formación para que cada comercio pueda reorientar su negocio.

Respecto a las acciones dirigidas a sectores específicos, José Ramiro ha anunciado el refuerzo del convenio con la ACO, que se dotará con una cuantía económica para el desarrollo de un nuevo portal para venta online del comercio asociado, con posibilidad de hacer también una Feria Stock Online. Estas acciones han sido ya presentadas ante la junta directiva de ACO, y cuentan con su visto bueno.

Desglosando el impacto económico del plan, José Ramiro ha detallado que la Inversión pública en los sectores profesionales de autónomos, empresas y UTE cuenta con un plan de inversión ondara ReActiva, por valor de 75.000 euros; y la creación de asesoría de UTEs, 2.500 euros. En cuanto a la Economía circular de reactivación local, el presupuesto es de 50.000 euros. La Ocupación eventual de los trabajadores laboralmente afectados el COVID19 se concreta en los planes de empleo por valor de 30.000 euros. En cuanto a las medidas y ayudas tributarias, ayudas legalmente viables, formación y de sectores específicos. Las medidas Fiscales tiene un impacto de 20.000 euros (más aplazamientos). Y el plan de formación asciende a 4.500 euros. El importe total de las propuestas de esta primera fase del plan de reactivación económica local sube a 182.000 euros.