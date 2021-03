La Policía Local de Calp no reforzará esta Semana Santa y Pascua los turnos de trabajo. Los agentes están cansados de hacer servicios extraordinarios y que el gobierno local (PP y Ciudadanos) no se aplique en resolver conflictos laborales enquistados durante años y en dotar a la policía de más personal y medios. El pasado puente de Sant Josep los agentes ya no pudieron reforzar los controles (lo achacaron a la falta de previsión del equipo de gobierno). Las fuentes consultadas advirtieron de que Calp fue un "coladero", ya que la policía solo pudo vigilar la entrada sur, mientras que en la norte y la de la carretera de Moraira no hubo controles. Aseguran que esta Semana Santa va a ocurrir lo mismo.

Los sindicatos STAS y SPPLB han avanzado que la policía local deja de realizar "cualquier refuerzo de turnos de trabajo coincidiendo con el inicio de la Semana Santa". Subrayan que los agentes llevan años "trabajando en pésimas condiciones" y soportando "conflictos de índole laboral que ha generado el propio equipo de gobierno". "A pesar de todo, han estado pacientemente desarrollando sus labores con total dedicación para presetar el mejor servicio posible al ciudadano", precisan los sindicatos citados, que añaden que los policías "se sienten engañados y defraudados" y que están "cansados de escuchar" por parte del equipo de gobierno la cantinela de que "estamos trabajando en ello". "Existe falta de voluntad y empatía para resolver los conflictos laborales", concluyen.