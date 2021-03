Los controles policiales en los accesos a Dénia han cumplido el objetivo de disuadir a los turistas de romper el cierre perimetral de la Comunitat Valenciana. Han llegado visitantes, sí. Pero venían del "Cap i casal" y de otros puntos del territorio valenciano. Los controles conjuntos de la Policía Local y Nacional surten efecto. Continuarán durante toda esta semana.

El viernes, en los primeros controles, los agentes levantaron seis actas de denuncia por el incumplimiento del cierre perimetral. Sorprendieron a seis vehículos que procedían de otras comunidades autónomas.

Mientras, el sábado la Policía Local puso siete sanciones a transeúnte que no llevaban puesta la mascarilla. Ayer domingo los agentes multaron a otras once personas por este mismo incumplimiento. Esas 18 denuncias por saltarse la obligación de llevar la mascarilla en la calle y en los locales de hostelería mientras no se está consumiendo no son muchas ante el elevado número de personas que este fin de semana han disfrutado de los paseos, las playas y el espacio público. La mayor parte de la población cumple las medidas sanitarias.